Chinezii fac un telefon pe care l-ai putea confunda cu cel mai scump iPhone

Ziare.

com

In cazul in care nu-ti permiti un iPhone X sau ti se pare absurd sa faci o astfel de investitie intr-un telefon, te poti orienta catre o clona de iPhone X fara prea mari compromisuri.Comparativ cu varianta originala a smartphone-ului, cea mai mare diferenta consta in lipsa sistemului de operare iOS. Orice clona de iPhone X lansata pana acum sau care se va lansa pe viitor ruleaza Android.Chinezii nu s-au sfiit niciodata sa imprumute designul unor dispozitive consacrate, iar iPhone X nu face exceptie de la regula.