Inca un operator aduce iPhone X in oferta de telefoane

Ziare.

com

iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300 de lei sau mai mult, in functie de magazin.Acum, iPhone X si iPhone intra in oferta Digi Mobil . Preturile nu sunt mici, dar daca voiai telefoane premium, atunci ai alternativa la Samsung de acum.