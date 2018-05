Ultima fita la rusi: un iPhone de aproape 5 ori mai scump decat cel vandut de Apple

Ziare.

Cu un pret de pornire de 1.000 de dolari in SUA si aproximativ 5.400 de lei in Romania, cel mai nou telefon al celor de la Apple a intrat in istorie ca fiind cel mai scump smartphone de productie in masa. S-a vandut ca painea calda, dar pretul este imposibil de ignorat si la aceasta ora.O companie ruseasca specializata in personalizarea gadgeturilor cu aur, diamante si alte metale pretioase a dezvaluit o varianta de iPhone X mult mai scumpa decat versiunea oficiala.Gadgetul final este intitulat iPhone X "Tesla" si poate fi vazut in toata splendoarea sa in imaginile alaturate.Telefonul va fi produs in 999 de exemplare si pretul sau de pornire este de 4.555 de dolari.