Apple a gasit solutia pentru a-i impiedica pe curiosi sa se uite peste umar la ecranul tau

Compania din Cupertino a depus o cerere de brevet pentru o tehnologie care este capabila sa faca diferenta intre detinatorul telefonului si persoanele care se uita pe furis la ecranul dispozitivului. Atunci cand acestea din urma sunt detectate, ecranul devine neclar, noteaza Daily Mail Aplicatia dezvoltata de cei de la Apple foloseste recunoasterea faciala pentru a stabili cine este proprietarul telefonului si tehnologie de urmarire a privirii pentru a sti unde se uita acesta.Cand este sesizata o figura necunoscuta, fie in fata ecranului, fie pe fundal, continutul de pe ecran devine neclar. Persoana neautorizata va putea sa vada daca pe ecran este afisat text sau poze, dar continutul va fi distorsionat. Proprietarul telefonului va putea sa urmareasca in continuare continutul, fara intreruperi."Dispozitivele portabile sunt folosite frecvent pentru a viziona continut privat, confidential sau chiar secret. Insa cand aceste dispozitive sunt folosite in spatii publice precum cafenele, trenuri, autobuze, avioane, aeroporturi si altele similare exista riscul ca informatia privata, confidentiala sau secreta sa fie vazuta de un observator nedorit care se uita la ecranul utilizatorului", argumenteaza cei de la Apple in cererea de brevet.Aplicatia ar urma sa fie disponibila initial pe iPad-uri, pe iPhone-uri si pe calculatoarele Apple, iar ulterior ar putea sa ajunga si pe Apple Watch.C.S.