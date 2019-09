Apple a prezentat iPhone 11, cu doua camere pe spate si optiuni noi pentru culori, si Apple TV+ (Video)

Ziare.

Cele doua camere pe spate vor sustine functionarea pe timp de noapte, la lumina scazuta, precum si fotografiile cu unghi ultra larg. Apple a subliniat si capacitatea iPhone 11 de a efectua selfie-uri cu miscare lenta, aceasta functie foto fiind promovata sub numele de "slofies."Dispozitivul va fi disponibil in culorile rosu purpuriu, verde, alb, rosu, negru si galben. IPhone 11 va avea o baterie cu autonomie mai mare cu o ora comparativ cu cea a iPhone XR si un pret de baza mai scazut, cel al iPhone XR pornind de la 749 de dolari.Apple a prezentat marti siApple Watch Serie 5 va avea un ecran pornit permanent, o durata a bateriei de 18 ore si functie pentru apel de urgenta international disponibila in peste 150 de tari. Preturile pornesc de la 399 de dolari sau 499 de dolari cu serviciu celular, iar dispozitivele vor putea fi comandate incepand de marti, iar in magazine din 20 septembrie. Pretul Apple Watch Serie 3 va porni de la 199 de dolari.Apple a mai anuntat ca a saptea generatie de iPad va avea un pret de baza de 329 de dolari si va fi disponibil pentru comenzi incepand de marti, iar in magazine din 30 septembrie."Cred ca ne aflam intr-o perioada de asteptare, pana la 5G. Clientii care detin iPhone X nu vor avea motive sa cumpere un model imbunatatit", a declarat Patrick Moorhead, analist la Moor Insights & Strategy.Apple obtine o parte importanta din profit prin imbunatatirea memoriei pentru dispozitivele cu capacitate mare de stocare, iar Moorhead a spus ca scaderea preturilor cipurilor ar putea ajuta Apple sa absoarba costul tarifelor produselor fabricate in China, care ar urma sa afecteze telefoanele mobile de pe 15 decembrie.Apple a anuntat si ca serviciul de streaming TV va fi lansat pe 1 noiembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna, gigantul industriei de tehnologie marcand un moment de cotitura, de la care se va axa pe servicii la fel de mult ca pe productia de hardware si de software, transmite Reuters.Apple TV+ va fi disponibil in 100 de tari, iar cumparatorii de iPhone, iPad sau computere Mac vor beneficia de gratuitate pentru acest serviciu timp de un an.In familie, pana la sase membri ai acesteia vor beneficia de acelasi abonament.Intre show-urile originale se vor afla "See" si "The Morning Show", avand in distributie pe Jason Momoa si Alfre Woodard si produse de Reese Witherspoon si Jennifer Aniston.Apple urmeaza sa prezinte in cadrul evenimentului de toamna al companiei actualizari anuale pentru iPhone, care vor include probabil noi functii ale camerelor video, dar putine schimbari majore, compania urmand sa lanseze anul viitoar telefoane 5G, potrivit analistilor. In schimb, in centrul atentiei se afla servicii precum continutul de televiziune, la care va participa Oprah Winfrey, care vor concura cu serviciile de streaming ale Netflix si Walt Disney.In timp ce iPhone-urile formeaza inca peste jumatate din vanzarile Apple, evenimentul de marti ar putea sa le elimine de pe scena principala, dupa un deceniu in care s-au aflat in lumina reflectoarelor.Astfel, la evenimentul de toamna organizat la Steve Jobs Theater din Cupertino, California, dedicat de obicei dispozitivelor flagship, Apple cimenteaza un al treilea element al companiei: hardware, software si servicii.Noua strategie, pe care Apple a anuntat-o la un eveniment din luna martie, la care a oferit unele detalii despre serviciul de streaming TV, survine in conditiile in care vanzarile de iPhone-uri au scazut in termeni anuali, in ultimele doua trimestre fiscale, iar investitorii sunt concentrati pe potentialul de crestere al serviciilor.Apple a mai anuntatcare va fi inclus in App Store si disponibil din 19 septembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna, cu o luna gratuita, pentru testare."Este prima oara cand vedem strategia Apple cu toate cele trei componente ale afacerii", a declarat Ben Bajarin, analist la Creative Strategies.Prin continutul de streaming, Apple intra pe un segment aglomerat. De la evenimentul din luna martie al Apple, Walt Disney a anuntat deja un serviciu de 6,99 de dolari pe luna care va oferi continutul emblematic pentru copii.Fara sa detina o biblioteca proprie de continut de televiziune, Apple va comercializa serviciul de streaming Apple TV+, in timp ce este deja revanzator pentru alte canale, precum HBO, si obtine o parte din vanzari.Bajarin a spus ca provocarea pentru Apple este sa convinga consumatorii ca familia sa de dispozitive, de la boxe la telefoane, sunt cele mai potrivite pentru a urmari show-uri, chiar daca Netflix urmeaza sa ofere un sistem integrat de vizionare. Netflix va ramane disponibil ca aplicatie pe dispozitivele Apple, iar programele sale apar in rezultatele cautarilor pe aplicatia Apple TV.