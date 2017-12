Apple isi cere scuze pentru ca a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi

Ziare.

com

Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al companiei, Apple si-a cerut scuze pentru ca a incetinit functionarea telefoanelor sale de generatie mai veche. Totodata, compania a anuntat ca reduce preturile pentru schimbarea unei baterii iesite din garantie de la 79 la 29 de dolari in SUA si de la 79 la 25 de lire in Marea Britanie, potrivit BBC Inginerii de la Apple sustin insa ca au modificat iOS pentru a prelungi durata de viata a bateriilor lithiu-ion ale caror perfomante scad de-a lungul timpului si la utilizarea in conditii meteo nefavorabile.Apple are deja opt procese in Marea Britanie pentru incetinirea functionarii telefoanelor. Din aceeasi cauza, compania a fost data in judecata si de utilizatori de iPhone din Franta si Israel.G.K.Citeste si: