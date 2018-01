Testul nefericit pentru telefon. A muscat bateria si a explodat

Ziare.

com

Sunt mult mai multe motive sa te gandesti acum la o baterie de iPhone decat in anii trecuti. Oficialii Apple au recunoscut in urma cu mai bine de o luna ca micsoreaza frecventa de lucru a procesoarelor din iPhone, daca bateria este uzata. La scurt timp dupa declansarea unui numar impresionant de procese impotriva gigantului din Cupertino, americanii au initiat o oferta prin care poti sa-ti schimbi bateria la telefon cu doar 29 de dolari pe intregul mapamond.Intamplarea face ca, in anumite colturi ale lumii, nu exista magazine Apple sau dealeri oficiali de produse din Cupertino. Ca urmare, cei care isi doresc sa puna mana pe o noua baterie, ajung sa se orienteze catre service-uri dubioase in care este dificil sa ai incredere. Acesta este si motivul principal pentru care unii sunt tentati sa testeze o baterie inainte sa le fie instalate in telefon Din pacate, un individ foarte neinspirat din China s-a gandit ca este o idee buna sa muste o baterie de iPhone pentru a o testa.