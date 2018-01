Un iPhone supraincalzit a dus la evacuarea unui magazin Apple: 8 raniti usor

Ziare.

Un client a intrat in graba in magazinul Apple, situat pe principala artera comerciala din Zurich din apropierea garii, din cauza "unei baterii supraincalzite insotita si de degajare de fum", noteaza intr-un comunicat Politia din Zurich.Angajatul, care a incercat sa scoata bateria cu mana, a suferit arsuri usoare si alte sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri in urma inhalarii de fum, se arata in comunicatul citat de AFP.Pagubele au fost limitate datorita reactiei personalului, care a varsat nisip de cuart peste baterie, pentru a opri degajarea fumului. Cei aproximativ 50 de clienti si angajati ai magazinului au fost evacuati ca masura preventiva.Specialisti ai Institute of Forensic Medicine din Zurich analizeaza in prezent bateria pentru a determina cauzele care au provocat incidentul.