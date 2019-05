Vanzarile de iPhone scad vertiginos. Care e motivul si ce solutie a gasit Apple pentru rezolvarea problemei

Ziare.

Compania Apple a anuntat ca veniturile din vanzarea de iPhone i-au scazut, in primul trimestru al acestui an, cu nu mai putin de 17%. Cu alte cuvinte, Apple a incasat doar 31 de miliarde de dolari din vanzarea de telefoane inteligente, in primele 3 luni ale anului, potrivit BBC Problemele majore de piata ale Apple se inregistreaza in China, care este si cea mai mare piata de desfacere din lume. Acolo, oamenii gasesc telefoane care au performante comparabile cu iPhone - cum ar fi cele de la Huawei sau Xiaomi - dar care sunt mult mai ieftine. In consecinta, chinezii cumpara din ce in ce mai rar iPhone.Ca sa faca fata concurentei acerbe, Apple a ieftinit iPhone in China, dar nici asa n-a obtinut rezultatele scontate.Pentru a compensa pierderile inregistrate din vanzarea de iPhone, Apple incearca acum sa castige teren pe piata serviciilor. Mai exact, si-a lansat o platforma de streaming numita Apple TV+, care ar urma sa concureze Netflix.Desi nu e neaparat neinspirata, aceasta masura nu va avea nici ea rezultatele dorite de Apple daca vanzarile de iPhone nu cresc din nou, in viitorul apropriat, sustine Yoram Wurmser, analist la eMarketer., a spus Yoram Wurmser, citat de BBC.Tim Cook, actualul lider al Apple, a anuntat ca are, totusi, speranta ca vanzarile isi vor reveni in curand, in conditiile in care piata da semne de stabilizare, inclusiv in China.G.K.