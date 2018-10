YouTube ataca legea UE privind drepturile de autor: E o amenintare, va schimba drastic Internetul

Ziare.

"Implementata in forma actuala, legislatia drepturilor de autor ar putea forta platforme precum YouTube sa permita publicarea de continut doar de la un numar redus de companii mari. Ar putea fi riscant pentru aceste platforme sa gazduiasca continut original de la creatorii de dimensiuni mici, deoarece platformele vor fi direct raspunzatoare pentru continutul care se publica.Pe de alta parte, sustinem ca fiecare detinator de drepturi de autor sa fie recompensati in mod just, si de aceea am construit functia Content ID si o platforma care sa remunereze pe toti detinatorii de drepturi de autor. Dar, consecintele indirecte ale Articolului 13 vor supune riscului intregul ecosistem. Suntem hotarati sa colaboram cu industria pentru a gasi o modalitate mai buna de a face lucrurile", a declarat Susan Wojcicki.Reprezentantii platformei web de continut online spun ca prin forma sa actuala, Articolul 13, ameninta sa inchida capacitatea a milioane de oameni - de la creatori de continut, la utilizatorii de zi cu zi - de a transpune continut pe platforme precum YouTube."Aceasta ameninta sa impiedice utilizatorii din Uniunea Europeana sa vizualizeze continuturi deja existente pe canalele creatorilor de pretutindeni. Aceasta include biblioteca video de continut educational, cum ar fi cursuri de limbi straine, tutoriale de fizica si alte filmulete educationale", a precizat Wojcicki.Potrivit Youtube, in ultimul an, numarul canalelor cu peste 1 milion de abonati a crescut cu 75%, iar, in fiecare luna, peste un miliard de fani intra pe YouTube pentru a face parte din cultura muzicii si pentru a descoperi melodii si artisti noi."Toate acestea sunt posibile pe fondul economiei creative realizate de dumneavoastra. Cu toate acestea, economia creativa in crestere este in pericol, deoarece Parlamentul UE a votat Articolul 13, o legislatie privind drepturile de autor, care ar putea schimba drastic internetul pe care il vedeti astazi", mai afirma Susan Wojcicki, in scrisoarea pentru creatorii de continut online.De asemenea, directorul executive al YouTube spune ca aceasta legislatie reprezinta o amenintare, atat pentru mijloacele de trai, cat si pentru capacitatea creatorilor de continut de a-si impartasi ideile cu lumea inconjuratoare.Pana la schimbarea reglementarilor europene privind drepturile de autor, responsabilitatea pentru incalcarea drepturilor de autor se afla la utilizatorul care incarca continut video. Daca un utilizator incarca un videoclip protejat de drepturi de autor pe YouTube, de exemplu, era vina acestuia. In urma acestui lucru, platforma primea o reclamatie, stergea acel video, insa nu patea nimic. Acum, odata cu Articolul 13, responsabilitatea ii va apartine platformei in proportie de 100%.