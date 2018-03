Cat economisesti daca decizi sa cumperi un laptop second hand?

Ziare.

com

Pentru a porni "cu dreptul" la drum, asa cum se spune, vom incerca sa-ti aratam varianta cea mai convenabila si sigura spre care trebuie sa te indrepti. Un magazin specializat in vanzarea acestor produse si in general in comercializarea de produse IT.Nu este in niciul fel recomandat sa cumperi un laptop second hand din targuri sau bazare, cum la fel nu este indicat sa cumperi un astfel de produs de la distanta prin intermediul unui anunt gasit in site-urile de publicate si care a fost postat de catre o persoana fizica.Riscurile ti le asumi, iar in final ai putea crede ca decizia, in general, de a te indrepta spre un laptop second hand este total gresita, lucru care care nu este real atat timp cat respecti modalitatea de achizitie.Diferenta este clara si se refera in principal la primirea unui suport legal intr-o astfel de tranzacitie, suport ca se defineste, conform legii, prin primirea unei facturi fiscale, a garantiei scrise, precum si posibilitatii de returnare sau inlocuire in termen de 14 zile.Daca acest aspect este acum mult mai clar, vom arata in cele ce urmeaza la cat se poate ridica economia resurselor financiare in cazul cumpararii unui laptop second hand Totul pleaca de la stabilirea certa a cerintelor pe care le ai de la acest produs si mai ales ce doresti sa lucrezi cu ajutorul lui.Cei mai multi dintre noi utilizam un laptop pentru satisfacerea unor nevoie simple cum ar fi trimiterea de email, scrierea si imprimarea unor documente sau fotografii, accesarea internetului si vizualizarea unor filme sau videoclipuri, sau mici lucrari ce tin de utilizarea unor programe utilitare ce sunt instalate in acest scop.Prin urmare in cazul in care ai nevoie de o unitate de calcul compacta, usor de transportat in orice locatie, conectabila la internet prin cablu sau WiFi, deja pretentiile tale sunt acoperite intr-o proportie foarte buna.Pentru aceste scopuri nu laptop second hand care a fost de curand scos din utilizare fie de catre o persoana fizica si cu atat mai mult de catre o persoare juridica, devine cel mai bun produs pe care l-ai putea achizitiona.Costurile, chiar si atunci cand inca sunt disponibile la vanzare produse asemanatoare sau chiar identice, pot ajunge uneori la jumatate, sau chiar mai putin.Motivul este simplu si tine in principal de evolutia tehnologiei IT care nu tine cont ca o firma a investit cu unul sau doi ani in urma in retehnologizarea sa si vine cu noi modele de sisteme informatice care pot sa faca fata la randul lor noilor necesitati tehnice aparute si in special pot sa ruleze vesiuni de programe informatice actualizate.In aceste conditii, un utilizator obisnuit, sau chiar unul care are o afacere si nu pretinde a detine pe masa de lucru un produs care se incadreaza in topul de profil, ii va fi mai mult decat suficient un laptop second hand cu care va putea lucra o foarte buna perioada de timp.Acest tip de produse sunt disponibile datorita efortului logistic si profesional realizat de o firma de profil a carei echipa tehnica verifica si pune in vanzare un laptop second hand doar atunci cand este sigura 100% ca produsul este perfect utilizabil hardware si software, fara a interveni decisiv asupra sa prin proceduri de reparatii sau alte modificari.