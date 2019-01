"Cum esti tratat de romani cand duci computerul la reparat"

Ziare.

De-a lungul anilor, am recomandat deseori produsele Apple nu doar datorita performantei, ci si a fiabilitati. Exceptand iPhone-urile date de pamant, cand vine vorba de MacBook-uri, nu auzeai niciodata de cineva care a avut probleme cu laptopul personal sau de serviciu.Cunosc persoane care folosesc un MacBook Pro din 2009 si, fara vreo vizita la service, se comporta impecabil.In fuga dupa mai putine grame si milimetri, cand Apple a lansat noul MacBook in 2015 a introdus o tastatura semnificativ mai subtire decat cea cu care erau obisnuiti utilizatorii de sisteme portabile ale brandului. Respectiva tastura folosea un mecanism de tip fluture care a fost promovata ca fiind revolutionara.Un an mai tarziu, a fost introdusa tastatura in seria de portabile MacBook Pro de 13 si 15 inchi. Compromisul s-a facut in momentul in care MacBook Pro-urile au devenit semnificativ mai subtiri si s-a trecut la porturile Thunderbolt 3 de format USB-C, in locul USB-urilor traditionale.Tastaturile cu mecanism fluture nu sunt implicit defectuoase sau proaste, dar sunt predispuse la mult mai multe defectiuni comparativ cu celelalte tastaturi pe care le-am vazut in trecut ca fiind utilizate de Apple.In contextul in care, din experienta, poate sa te coste pana la 500 de euro sa-ti schimbi tastatura la MacBook, in momentul in care se strica surprinzator de repede, unii au mers atat de departe, incat sa dea in judecata producatorul american.Petitiile online cu zeci de mii de semnaturi pe aceeasi problema au fost doar primul pas in sensibilizarea gigantului.In iunie 2016, oficialii Apple au recunoscut ca au gresit cand vine vorba de fiabilitatea tastaturii cu mecanism fluture si au anuntat un program de garantie extinsa pentru sistemele afectate. Practic, in loc de un an garantie, daca ai unul dintre sistemele de mai jos, ai patru ani sa-ti repari tastatura, in cazul in care iti face probleme.MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)MacBook (Retina, 12-inch, 2017)MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)MacBook Pro (15-inch, 2016)MacBook Pro (15-inch, 2017)