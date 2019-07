Greu de ucis. Cele mai rezistente laptopuri de pe piata

Dell Latitude 14 Rugged

Daca te-ai saturat de laptopuri-bibelou, e bine sa stii ca exista si modele facute pentru anduranta. Singura lor problema e pretul, care tinde sa fie dublu fata de cele ale unor laptopuri obisnuite.Dar daca tu chiar vrei un model robust, exista si varianta unui laptop in rate . Ca sa-ti protejezi si bugetul de orice risc.Dell oricum face laptopuri rezistente. Dar linia speciala pentru anduranta este ceva desprins din filmele cu trupe speciale.Carcasa spartana este creata pentru a rezista la socuri, caderi, vibratii si temperaturi extreme. Iar sub toata aceasta fortareata, se ascunde si un sistem decent. Un procesor Intel Core din generatia a 6-a, placa video dedicata AMD Radeon si un monitor care se vede bine chiar si cand e mangaiat de razele soarelui.Daca vrei un 2-in-1 care nu-ti da impresia ca se rupe in doua cand pui mana pe el, fa cunostinta cu Toughbook de la Panasonic. Este robust, dar flexibil. Este rezistent, dar usor de luat la subrat.Daca vrei doar sa citesti presa in conditii extreme, sub o cascada, de exemplu, poti sa folosesti doar ecranul pe post de tableta.Daca vrei sa trimiti mailuri de pe varful unor stanci, ii atasezi si tastatura. Pentru flexibilitatea asta platesti si un pret pe masura, dar probabil ca merita.11e-ul nu e neaparat in aceeasi liga cu cele doua de mai sus, in sensul ca nu este protejat de o platosa. Mai degraba, vorbim despre un laptop obisnuit, dar ceva mai bine facut, care rezista surprinzator de bine la cazaturi (de la inaltimi de pana la 90 cm) si la solicitarile fizice de zi cu zi.Capacul superior il apara de lovituri laterale, colturile sunt cu 50% mai puternice, iar rama care protejeaza ecranul este mult mai groasa decat ce are de obicei Lenovo.Compania Getac este, in sine, una specializata in modele robuste, destinate fortelor militare sau utilizarii industriale. Dar daca esti pur si simplu mai neindemanatic si vrei sa te asiguri ca nu-ti faci laptopul praf dupa doua luni, S410 poate fi solutia pentru tine.Da, scrie semi rugged pe el. Dar asta doar pentru ca este destinat utilizarii personale. Insa cu siguranta nu vei avea emotii la cazaturi, socuri sau temperaturi extreme. In plus, se misca foarte bine si este chiar slim pentru un laptop semi-blindat.Laptopurile create sa reziste fortelor naturii (si ale omului) sunt ceva mai scumpe decat cele obisnuite, care-si duc viata preponderent sub acoperisul protectiv al unui birou. Dar daca ai nevoie de acel plus de rezistenta, e bine sa stii ca exista aceste alternative. Si nu trebuie sa le excluzi din calcul doar pe temeiul pretului. Mai ales daca ai un card precum CardAvantaj la indemana.