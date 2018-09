Laptop gaming - perfect pentru profesionistii non-gameri, zona business

Calitatea constructiei si a designului

Personalizare / configurare

Difuzoarele si sistemul audio

Porturi si conectivitate

Performanta

Posibilitatea de upgrade

Dezavantaje

Concluzie: laptop gaming este perfect pentru business

Bineinteles, aceste aplicatii pot fi rulate si pe laptopuri non-gaming, dar cand aveti nevoie de mai multa performanta, o idee excelenta este sa optati pentru un laptop gaming.Poate v-ati saturat ca laptopul pe care il folositi in prezent sa va faca probleme chiar in mijlocul unei intalniri importante sau in cadrul unei prezentari in fata unui auditoriu important.Daca vreti sa aveti siguranta unui laptop cu adevarat performant, merita sa luati in considerare achizitionarea unui laptop gaming.Pentru ca vorbim de o performanta suplimentara, nu veti mai fi nevoit sa asteptati incarcarea slide-urilor din prezentare. SSD-urile (ca sshd 1 tb) cresc rata de acces a programelor si aplicatiilor. Placa video puternica face intreg sistemul sa vibreze rapid. Un laptop de gaming bun este mult mai impresionant decat o carte alba de vizita.Laptop gaming nu mai reprezinta azi o optiune viabila si exclusivista DOAR pentru cei pasionati de jocuri pe calculator. Poate ca nu ati jucat niciodata Call of Duty asa ca atunci cand ati cautati un laptop business ati exclus din start modelele pentru gaming. Gresit!In continuare va vom arata pe indelete de ce un laptop gaming poate fi perfect pentru dumneavoastra la birou. Desigur, suntem de acord ca un astfel de laptop are ca prima destinatie jocul, dar consideram ca el poate fi in acelasi timp o optiune extrem de inteligenta, chiar daca aveti nevoie de un calculator de lucru.Sa aruncam in continuare o privire mai atenta la motivele pentru care si non-jucatorii ar trebui sa ia in considerare achizitionarea unui laptop gaming.Un laptop gaming se distinge vizual imediat de alte variante. Au un design cu totul deosebit si exista modele cu adevarat indraznete si speciale. Notebook-urile de la Alienware sunt probabil cele mai renumite laptopuri datorita aspectului de inspiratie aircraft si a sistemului de iluminare cu LED-uri cu zone multiple.Exista si alte laptopuri de gaming care au incercat sa adopte aparitii ceva mai profesioniste, fiind proiectate cu linii subtiri si culori elegante. In orice caz, caracteristicile vizuale complexe sunt pana la urma mai mult sau mai putin importante atunci cand vorbim despre un laptop de gaming. Exista alte specificatii unde aceste laptopuri bifeaza cu 10 cu felicitari si impresioneaza dramatic.Un alt punct de vedere in ceea ce priveste comparatia dintre laptopurile de jocuri si cele de clasa standard, tine de constructia lor. Aspectele vizuale avansate necesita in general utilizarea unor materiale mai bune, pentru completarea designului. Aliajul din aluminiu, aliajul din magneziu si suprafetele "moi" din cauciuc sunt doar cateva materiale pentru care se opteaza in mod obisnuit in constructia laptopurilor de gaming.Aceste materiale fac ca laptopurile de jocuri sa fie mai puternice, mai solide si mai rezistente in timp. Suprafetele de cauciuc moi, de exemplu, sunt mai rezistente la uzura, in comparatie cu suprafetele obisnuite din plastic, intalnite peste tot in cazul laptopurilor business sau de consum, in zona palmrest-ului. In plus, capacul din aluminiu este in mod tipic mai flexibil decat plasticul si protejeaza mai bine displayul (care poate fi full hd ips).Pe scurt, laptopurile de gaming sunt adesea fabricate din aceleasi materiale ca si laptopurile semi-robuste de business, dar au in plus acest design revasitor. Daca vreti sa evitati aspectul plictisitor si banal al laptopurilor business, priviti un pic mai departe spre zona laptopurilor de gaming.De obicei un laptop gaming permite un grad mai mare de personalizare, comparativ cu un laptop standard de fabrica. Laptopurile pentru jocuri au deseori specificatii complet configurabile de la procesor, pana la memorie si placa video. Exista cazuri cand laptopurile de gaming sunt configurate din fabrica potrivit specificatiilor utilizatorilor (memorie si hard disk).Experienta utilizatorului cu un laptop gaming tinde sa aiba o natura mai naturala. Pentru aceste laptopuri iluminarea personalizabila cu LED-uri este la ea acasa. Alienware a dezvoltat aceasta caracteristica, prin sistemul de iluminare AlienFX, care are mai multe zone separate de iluminare si poate fi setat pe o serie de nuante distincte. De exemplu, laptop gaming Alienware 17 are 9 zone diferite de iluminare.Experienta audio imersiva este parte integranta dintr-un laptop gaming. Dar acest lucru poate fi la fel de important pentru filme si muzica. Aproape orice laptop de jocuri include solutii audio de brand, renumite pentru calitatea impecabila.Lenovo, de exemplu, lucreaza cu difuzoare JBL pe care le-a preferat pentru seria IdeaPad Y. Alienware foloseste Klipsch, iar Toshiba este in parteneriat cu nimeni altul decat Harman/ Kardon. Exista si cateva modele de laptopuri de gaming (de la 15.6 inch in sus) care vin cu un mic subwoofer integrat pe partea inferioara a carcasei.In acest caz avantajul este ca nu trebuie neaparat sa aveti la indemana casti sau difuzoare ca sa va bucurati de un sunet de calitate. Acest lucru este cu atat mai evident atunci cand ramaneti singur in camera, alaturi de un laptop cu difuzoare suficient de puternice pentru ca toata lumea sa poata auzi si sa se bucure de acel videoclip YouTube in trend.Indiferent din ce unghi veti privi cand faceti comparatii intre laptop gaming si laptop standard, rezultatul va fi acelasi: laptopurile de jocuri sunt prevazute cu mai multe porturi si sunt astfel mai flexibile cand vine vorba despre conectivitate.Gamerii au tendinta de a se increde mai mult in laptopurile de jocuri atunci cand vor sa conecteze multiple dispozitive externe si accesorii (mousi, tastaturi, unitati de stocare, mai multe monitoare) . Prin urmare, este evident ca laptopurile de gaming stau excelent la capitolul porturi si conectivitate.Un laptop gandit si construit pentru jocuri nu arata asa special doar de dragul spectacolului. El inglobeaza componente de inalta performanta, ceea ce permite utilizatorilor sa ruleze jocuri 3D, foarte consumatoare de resurse.Cel mai important indiciu de performanta al unui laptop de jocuri consta in placa grafica. Daca editati filme acasa sau la birou si vreti sa le incarcati pe YouTube, este esential sa va puteti baza pe o placa video dedicata puternica. Astfel timpul necesar procesarii se va reduce considerabil. Chiar si un laptop gaming entry-level va fi mult mai rapid pe partea de grafica, in comparatie cu un model standard.Laptopurile de consum (ca asus vivobook) sau cele de business vin in general cu placa video integrata si automat pierd teren pe partea de procesare grafica. Unii producatori au incercat echiparea cu placa video dedicata a unor modele standard si drept rezultat, acestea au inregistrat destul de multe defectiuni in timp. Explicatia ar putea fi observata daca ne uitam la modul de racire al placii si in general al laptopului.Si imbunatatirile de performanta nu se rezuma doar la placa video. Laptopurile de gaming vin echipate cu procesoare foarte puternice (de obicei cu patru nuclee), mai multa memorie RAM pentru a completa perfect placile grafice puternice, hard disk/ SSD mai rapid, pentru acces rapid la aplicatii si date.Performanta este dictata si de modul de racire (sistemul de ventilare) . Laptopurile de gaming s-ar incinge cumplit, daca nu ar fi prevazute cu sisteme avansate de ventilare. Sistemele de racire din laptopurile de jocuri sunt proiectate practic sa functioneze in mod continuu, pentru perioade lungi de timp, la sarcina maxima, fara a suferi pierderi de performanta.Acest lucru nu este valabil in aceeasi masura pentru laptopurile gama business sau cele standard. Ele ar putea sa ruleze la capacitate maxima in mod continuu, dar in general nu sunt construite in acelasi mod. Ca sa intelegeti mai bine comparatia ganditi-va la o masina clasica si o masina de curse.Unul din cele mai mari avantaje ale unui utilizator de laptop gaming este castigul de care se bucura pe partea de performanta. Practic laptopul este mai puternic, va putea fi folosit intens pentru o perioada lunga de timp, va fi mai rezistent in timp.La scurt timp dupa ce cumperi un laptop de business normal poti ajunge la concluzia ca ai nevoie de altceva pentru a rula anumite programe si aplicatii. Dar pentru ca atunci cand optezi pentru un laptop gaming, castigi din start mai multa performanta, il vei putea utiliza lejer pentru cele mai recente aplicatii.In fine, facand comparatie intre un laptop gaming si un laptop standard sau din zona business, ajungem usor la concluzia ca primul permite mai usor un eventual upgrade. De ce? Pentru ca atunci cand proiecteaza un laptop gaming, producatorii au in vedere faptul ca utilizatorii ar putea avea nevoie de mai multa memorie sau capacitate de stocare la un moment dat.Pentru un laptop gaming este aproape normal sa fie prevazut cu 4 sloturi de memorie, in timp ce laptopurile standard au in general doar doua sloturi (unele modele vin chiar cu un singur slot de memorie ram).In ceea ce priveste capacitatea de stocare, modelele cu ecran de 17 inch pot fi prevazute cu locasuri pentru trei sau chiar mai multe unitati de stocare. Evident acest lucru reprezinta o raritate pentru laptopurile de consum.Tot legat de upgrade, trebuie adaugat ca laptopurile de gaming au in general panouri de acces mai mari. Acest lucru permite un upgrade mai facil, fara sa fie nevoie ca tot laptopul sa fie dezasamblat.Privind in cealalta tabara, Ultrabookurile si chiar MacBook-urile au in mod normal carcasele sigilate (sau o sumedenie de suruburi pe spatele carcasei) pentru a descuraja utilizatorii sa modifice configuratia de baza. Daca nu vreti sa cumparati un laptop nou, mai performant in fiecare an sau la fiecare doi ani, optati de la inceput pentru un laptop gaming.Ca sa fim sinceri, exista cateva minusuri cand vine vorba despre utilizarea unui laptop gaming pentru activitati business. Laptopurile de gaming sunt extrem de puternice, dar foarte consumatoare. Ca trebui sa aveti in vedere durata de viata a bateriei (autonomia) si accesul la priza pentru reincarcare. Pentru ca laptopurile de gaming au displayuri generoase, ar putea dificil sa va deplasati cu un astfel de exemplar (in avion, in masina sau in camera de hotel).In afara de faptul ca sunt greoaie, designul deosebit (tastatura iluminata in culori aprinse) ar putea sa para mai putin "profesional", mai ales in anumite circumstante. Tineti cont de aceste lucruri atunci cand vreti sa cumparati un laptop gaming pentru utilizare la birou.In acest articol am detaliat diferentele evidente dintre laptop gaming si laptopul de consum si am incercat sa scoatem la suprafata toate avantajele laptopurilor de jocuri.Daca vorbim de lucru, aveti o multime de motive sa le preferati in locul laptopurilor clasice. In afara de performantele de necontestat, laptopurile de gaming sunt in general mai bine construite, sunt mai atractive din punct de vedere al designului, permit utilizatorilor sa le personalizeze mai mult, promit o calitate audio mai buna.Toate aceste avantaje demonstreaza ca alegerea unui laptop gaming in locul unui model standard reprezinta o optiune inteligenta.