Laptop refurbished sau laptop second hand: ce sa aleg?

Cu toate ca te poti ghida, intr-o oarecare masura, de informatiile furnizate pe acestea, decizia trebuie sa iti apartina intru totul tie si trebuie sa fii constient de consecintele ei.Daca te afli in situatia in care ai nevoie de un laptop, dar nu ai un buget suficient de mare incat sa-ti permiti unul nou, recomandat este sa te orientezi catre gama de laptopuri refurbished sau catre cea second hand.Multi tind sa faca un pas in spate cand aud de laptopuri second hand. Practic, laptopul second hand este acel produs de generatie mai veche, ce a fost folosit un timp indelungat si prezinta acum semne vizibile sau mai putin vizibile de uzura.Daca este achizitionat de pe site-uri nesigure, de la persoane fizice, cumparatorul nu va avea certitudinea ca produsul va functiona in parametri normali. Cumpararea laptopului de la o firma de specialitate, insa, se va dovedi un lucru bun. Companiile care pun la vanzare laptopuri SH testeaza riguros produsele inainte de a le relansa pe piata, oferind garantii, iar uneori, servicii de reparatii gratuite.Produsele refurbished sunt, de regula, cele folosite in firme si care, in urma incheierii contractului de leasing, au fost inapoiate producatorului. Acesta le poate verifica si repara el insusi sau le poate vinde catre o companie de profil. Laptopurile sunt testate atent si piesele defecte sunt inlocuite cu unele noi, astfel incat produsul final sa semene cu unu nou si sa garanteze functionalitatea corecta.Marele avantaj al acestor laptopuri este ca verificarea functionalitatii, performantei si aspectului este realizata la doua niveluri: o data de distribuitor si, a doua oara, de catre vanzator. In final, dupa inlocuirea componentelor deteriorate, laptopul este verificat pentru ultima oara, asigurandu-se functionalitatea lui 100%, conform cu produsul original.Nu reusesti totusi sa faci diferenta intre aceste doua tipuri de laptopuri si ti se pare, in continuare, ca nu exista distinctii semnificative intre ele?● Laptop refurbished: stare exterioara foarte buna (aproape ca unul nou);● Laptop second hand: prezinta semne vizibile de uzura (in functie de cat timp a fost folosit).● Laptop refurbished: produsul este testat pentru a fi 100% functional;● Laptop second hand: in urma reparatiilor, produsul poate sa fie 100% functional.● Laptop refurbished: componentele nefunctionale sunt inlocuite pentru performante maxime;● Laptop second hand: nu toate componentele sunt inlocuite cu unele noi.● Laptop refurbished: mai noua;● Laptop second hand: preponderent din generatie mai veche.● Laptop refurbished: cu 30-40% mai mic fata de cel al unui produs nou;● Laptop second hand: cu pana la 80% mai mic fata de cel al unui produs nou.Desi laptopurile refurbished prezinta, aparent, mai multe avantaje decat cele second hand, acestea din urma nu trebuie evitate. Este foarte important ca cele second hand sa fie privite doar ca produse ceva mai folosite, fiind potrivite pentru persoanele care nu pun atata pret pe tehnologie, dar au nevoie de laptopuri ieftine si de calitate, care sa le ajute in indeplinirea task-urilor zilnice.In orice caz, daca doresti sa achizitionezi un laptop refurbished, in Bucuresti sau in alt oras din tara, ori un model second hand care sa iti garanteze ca va functiona corect, intra pe abdcomputer.ro.ABD Computer, situata in top 3 companii din industria IT Refurbished din Romania, pune la dispozitia clientilor o gama variata de laptopuri refurbished de la branduri de renume cum ar fi: HP, Lenovo sau Dell. Pretul poate varia de la 960 de lei, la 2900 de lei. Toate produsele sunt verificate si testate riguros inainte de a fi repuse pe piata si beneficiaza de garantii de 2 ani, cu posibilitate de extindere.Un ultim sfat optimist: inainte de a decide ce laptop vrei, refurbished sau SH, si ce model ti se potriveste, stabileste clar la ce il vei utiliza. Indiferent ca vei opta pentru un laptop refurbished i5 sau unul cu procesor i7, asigura-te ca produsul ales va face cu succes fata exigentelor tale si se va integra in bugetul stabilit.