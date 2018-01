Laptopul care bate toate recordurile. E mai subtire decat un telefon

Ziare.

S-ar putea sa nu-ti mai fi schimbat de mult timp laptopul si este posibil ca Acer sa nu fie primul pe lista prioritatilor tale. Cu toate acestea, cel mai recent ultra portabil al taiwanezilor se anunta a fi cel mai subtire din lume, iar acest detaliu merita toata atentia.Avand in vedere viteza cu care se lanseaza notebook -uri pe piata, este greu de spus cat va rezista superlativul absolut asociat de catre oficialii Acer noului Swift 7. Dezvaluit la CES 2018 ca fiind cel mai subtire notebook, micutul este surprinzator de portabil, fara sa faca un compromis pe partea de anduranta.Cu o grosime de 8,98 milimetri in cel mai gros punct al sau, este evident pentru orice pasionat de tehnologie ca Swift 7 joaca in alta liga. Ca referinta, suprinzator de compactul MacBook de 12 inci de la Apple are 13,2 milimetri grosime, iar atragatorul Dell XPS 13 - 2018 dezvaluit in urma cu cateva zile are 11,6 milimetri.