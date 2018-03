Laptopuri ieftine si calculatoare SH: avantajele utilizarii acasa si la birou

Pret avantajos

In secolul vitezei si al tehnologiei, dispozitivele pe care oamenii le folosesc zi de zi sunt imbunatatite constant, astfel incat sa se plieze cat mai bine pe nevoile utilizatorilor.Achizitionarea produselor de ordin tehnologic se poate dovedi destul de costisitoare, mai ales daca se opteaza pentru produse noi, insa acum exista o alternativa foarte convenabila: variante la mana a doua in perfecta stare de functionare!Atunci cand calculatoarele sau laptopurile pe care oamenii le folosesc fie acasa, fie la serviciu au defectiuni tehnice, achizitionarea altora se poate dovedi a fi mult mai convenabila decat repararea, intrucat piesele componente pot fi destul de scumpe, la fel ca si manopera.In astfel de cazuri, se recomanda cumpararea unor laptopuri ieftine, care sa fie perfect functionale.Preturile acestora, la mana a doua, sunt mult mai convenabile decat daca s-ar alege unele noi.Un alt avantaj al optarii pentru produse la mana a doua este ca si pentru acestea comerciantii ofera garantie. Perioada de garantie difera insa in functie de tipul de produs achizitionat.De exemplu, pentru monitoare second hand, perioada de garantie este de 12 luni, pentru laptopuri tot 12 luni, iar pentru componentele de calculatoare, perioada de garantie este de 6 luni.Printre produsele pentru care se mai ofera garantie se numara si urmatoarele: incarcatoarele de laptopuri, imprimantele, serverele, videoproiectoarele,dar si echipamentele POS.Oferta de laptopuri si calculatoare la mana a doua include, de regula, produse care sunt doar cu 1-2 generatii in urma fata de ce se gaseste pe piata in momentul achizitionarii.Asadar, clientii pot beneficia de performanta cu tehnologii moderne la preturi foarte convenabile.Printre marcile care se pot gasi intr-un magazin second hand se numara: HP, Fujitsu, IBM, Asus, Dell, Apple, Lenovo, Acer etc.La fel ca in cazul magazinelor cu produse noi, cele de tip de second hand ofera clientilor posibilitatea de a returna produsele daca acestea nu corespund asteptarilor lor.De exemplu, cei care comanda de pe site-ul https://www.it-sh.ro si constata, la livrare, ca ceea ce au primit nu este pe placul lor, au la dispozitie trei variante.Prima este returnarea integrala a sumei platite, a doua varianta este inlocuirea produsului cu un altul, identic, iar ultima varianta este utilizarea sumei achitate pentru cumpararea unui alt produs.Politica de returnare se aplica doar timp de 14 zile lucratoare de la achizitionare si este valabila numai pentru persoanele fizice care au facut comenzi ce au fost livrate printr-un curier rapid.Persoanele care achizitioneaza produse la mana a doua au la dispozitie trei tipuri de plata posibile.Prima este achitarea ramburs, atunci cand se primeste coletul, a doua variant este transferul bancar, iar ultima este plata online cu cardul.Asadar, clientii pot face o comanda chiar de acasa, dupa atenta studiere a site-ului si alegerea produselor preferate.Livrarile se fac prin intermediul curierilor rapizi, ceea ce inseamna ca toate coletele pot fi livrate direct acasa sau la sediul firmei, in functie de preferinte si nevoi. Simplu si usor!