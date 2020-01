Laptopuri si calculatoare second hand - varianta mai ieftina, un compromis eficient

Ziare.

Vanzari foarte bune de laptopuri, computere desktop, monitoare, imprimante si alte echipamente din aceasta categorie se consemneaza atat in comertul offline, cat mai ales in cel online.In plus, in cazul segmentului de business, exista un canal de vanzari aparte, cel prin firmele B2B, care permit comenzi directe in urma oferirii de consultanta si oferte dedicate.Atat utilizatorii individuali, cat si firmele, au inclusiv optiunea de a alege calculatoare second hand Prin calculatoare, ne referim atat la varianta desktop, cat si la varianta care permite mobilitate - laptopul.Second hand inseamna evident un compromis, caci nu se primeste un produs nou, ci unul care a mai fost utilizat. Insa poate fi considerat un compromis eficient, atat timp cat produsele sunt cumparate de la firme specializate si nu direct de la fostii utilizatori.De ce conteaza acest aspect? Asa este garantata calitatea. Un provider de laptopuri si calculatoare second hand verifica toate componentele, inlocuieste unele componente daca este cazul, ofera un produs testat, cu garantie, care arata si functioneaza foarte bine.Se poate spune ca ai riscuri minime atunci cand cumperi laptopuri ieftine de la un magazin second hand.Partea buna este ca poti alege acum sa faci astfel de achizitii din magazine online de specialitate. Totul este prezentat cu lux de amanunte, stii exact ce cumperi, poti compara preturi.Mai trebuie spus faptul ca magazinele care ofera laptopuri second hand si alte produse hardware second hand se aprovizioneaza de obicei de la companii mari, corporatii care fac update de echipamente la un interval regulat de timp (2-3 ani), astfel incat angajatii sa aiba mereu echipamente de ultima generatie.Acest ciclu tehnologic si economic permite IMM-urilor si utilizatorilor individuali sa profite de ocazie si sa cumpere produse in stare foarte buna, la preturi semnificativ mai mici decat cele din comertul clasic.Pe scurt, alegand un laptop second hand, poti avea de fapt tehnologie de top (chiar daca nu cele mai noi produse), la preturi mai bune decat daca ai cumpara un produs nou cu aceeasi configuratie.Astfel de produse second hand sunt echipate complet pentru performanta. In plus, ele provin mereu de la marci de top in IT, de exemplu HP sau Dell.Magazinele online de laptopuri, computere desktop, monitoare si imprimante second hand inregistreaza tot mai mult trafic si au tot mai multi clienti care vor sa profite la maximum de aceste oportunitati.Investitia este rezonabila, mai ales ca avansul tehnologiei este oricum unul alert, iar in scurt timp se poate migra spre noi echipamente.Magazinele de profil investesc la randul lor in promovare, inclusiv in optimizare seo , iar acest lucru se poate observa in rezultatele motoarelor de cautare.Daca in cazul automobilelor, varianta second hand este un compromis atat de bun incat pana si dealerii de prim rang il propun utilizatorilor, de ce sa nu fie si in cazul IT?Fiecare decide ce varianta este mai avantajoasa, insa cert este ca sectorul second hand in IT se bucura de tot mai mare succes, ca o nisa in domeniul vanzarilor de echipamente.