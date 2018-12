Oare ne permitem sa fim neglijenti cu laptopurile noastre?

Tentatia de a fi neglijenti cu laptopul

Avem placerea de a tine laptopul deschis, muzica tare si de a face din noapte zi tot asa cum avem luxul de a viziona filmele sau serialele preferate lenevind in pat in dupa-amiezile de weekend. Ne bazam pe rezistenta laptopurilor de generatie noua si pe Service Laptop Ne bucuram de confort termic (centrala termica, termopane), confort auditiv (sisteme de sunet, iar termopane), confort vizual (plasme, laptopuri, device-uri mobile, spoturi luminoase) si tactil (covoare, canapele, halat de baie) . De ce nu ne-am bucura de confortul unui laptop mereu la dispozitia noastra?De ce am duce grija laptopului aprins, cand noi vrem confortul acesta si ni-l permitem? De ce sa stam fara muzica in surdina sau fara nicio melodie dansanta, de ce sa ne ingramadim privirea pe ecranul smartphone-ului atunci cand stam in social media?Chiar daca laptopul va incepe sa faca probleme mai devreme decat in mod obisnuit, chiar daca durata de viata a acestuia va scadea, viata trebuie traita si laptopul, folosit fara grija.Ca va fi nevoie sa achizitionam altul nou cu un an mai devreme, nu este mare paguba - preturile pentru produsele electronice sunt accesibile si, oricum, tehnologia noua este pusa, in principal, pe laptopurile noi.Preventia este cea mai buna nu numai cand conducem, ci si cand apucam, caram sau folosim laptopul. Abtinerea de la excese are legatura nu numai cu excesul alimentar sau cu pofta de mancare mult prea mare, si ci cu pofta de a sta pe laptop.A fi cumpatat nu are legatura numai cu banii de pe card, ci si cu banii investiti intr-un... laptop! Ne este mai simplu sa nu tinem cont de toate acestea si sa ne bucuram de laptop fara sa avem grija de el prea mult.Stam cu lichid pe langa laptop, stam cu laptopul pe pilota, apucam laptopul de ecran... Aceste "cascadorii" sunt periculoase insa, din fericire, exista mereu o plasa de siguranta: service laptop Bucuresti . Din Bucuresti fiindca aici este cel mai mare dinamism in procesul de achizitionare, folosire, servisare si inlocuire a oricarui calculator, al oricarui laptop.Preventia tine de educatia IT, iar un nivel inalt de educatie din acest punct de vedere este in Bucuresti. Aici, lucrarile de service sunt foarte apreciate daca sunt efectuate de Service Laptop Bucuresti.Service-urile recomanda mereu toate aceste lucruri: ingriirea, preventia, cumpatarea in folosirea laptopului, nu pentru ca le aduce mai multi clienti (dimpotriva!), ci pentru ca aceste sfaturi sunt de bun simt si sunt oferite din respect fata de client.O vizita la service potrivita atat in cazul celor care abuzeaza de laptop, cat si in cazul celor care umbla cu laptopul precum cu un ou, este cea pentru o curatare profesionista.Oricate eforturi am depune pentru a curata laptopul de praf, tehnicienii de service merg intr-o camera speciala pentru a face acest lucru. Asadar, indferent de cat de mult sau de putin avem grija de laptopul din posesie, vizita la service este o idee buna.