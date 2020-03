Spune-mi cine esti ca sa-ti spun ce fel de laptop sa-ti iei in rate

Ziare.

Cand vrei sa-ti cumperi un laptop nou e nevoie totusi sa te opresti o clipa si sa-ti pui niste intrebari, pentru ca raspunsurile iti vor face alegerea mai usoara.O intrebare pertinenta, care te va ajuta sa filtrezi optiunile mai usor. Daca folosesti laptopul pentru job, atunci ai nevoie de unul usor, pentru ca nu vrei sa ajungi la intalniri deja obosit de greutatea pe care o porti in spate.Din fericire, laptopurile sunt din ce in ce mai usoare, asa ca nu-ti va fi greu sa alegi.Este important de stiut si ce anume vei lucra, pentru ca cerintele difera in functie de aplicatiile si programele pe care le folosesti.Nu ai nevoie de un laptop cu o super capacitate daca esti student si folosesti doar Internetul sau programele din Microsoft Office cu care iti faci proiectele pentru scoala, dar lucrurile se complica daca folosesti softuri de editare foto video, care necesita o configuratie mai performanta si prin urmare, mai costisitoare.O categorie aparte sunt gamerii, care nu vor face niciodata rabat la calitate. Daca faci parte din aceasta categorie, vei investi intr-un laptop special pentru gaming, cu suficienta memorie RAM, un procesor bun si o placa video pe masura.Un laptop este o investitie de lunga durata, pe care nu il vei inlocui prea curand, asa ca vei vrea sa nu regreti in timp alegerea facuta. Ce te faci insa daca nevoile tale nu sunt pe masura bugetului?Daca nu iti permiti sa-ti cumperi laptopul mult visat cu banii jos, poti alege sa faci plata in rate. CardAvantaj este o optiune buna daca vrei sa te bucuri de un laptop bun fara sa-ti dezechilibrezi bugetul.Reteaua mare de parteneri iti va permite sa alegi dintr-o gama larga de produse, iar numarul de rate iti va permite sa te bucuri de el fara remuscari.Batalia intre Windows si Mac este un subiect dezbatut intens cand vine vorba de alegerea unui laptop nou. Se stie ca fanii Apple sunt fideli brandului si foarte greu ii vei convinge sa se intoarca la windows.Pe de alta parte, orice schimbare are nevoie de timp pentru acomodare, asa ca daca vrei sa treci pe Mac, ia si asta in considerare.Vestea buna e ca daca alegi sa platesti in rate pentru noul tau laptop, Mac-ul nu mai pare o optiune atat de costisitoare.Alegerea unui laptop nu este o mare bataie de cap pana la urma. Indiferent ce tip de persoana esti, daca alegi sa cumperi un laptop in rate, vei fi suficient de relaxat incat sa planifici viitoarele proiecte pe care le vei face pe noul laptop, fara sa fii stresat de partea financiara care vine la pachet cu aceasta decizie.