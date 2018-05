Un fel de manifest pentru produsele refurbished

Chiar ai nevoie de un laptop scump, ultima aparitie?

Despre refurbished

Care este provenienta produselor refurbished?

Top 4 caracteristici ale produselor refurbished vandute de EVOMAG

De ce sa comanzi produse refurbished?

Ziare.

com

Ceea ce este mai dificil de inteles este de ce acest stigmat exista intr-o societate in care ideea achizitionarii unei masini second hand este atat de acceptata si imbratisata.Pana la urma procesul de achizitie pentru o masina second hand si un laptop refurbished este oarecum asemanator - exceptand riscul financiar, care ghici ce? este mai mare in cazul unei masini.Deci, de ce continuam sa ramanem agatati de o idee preconceputa?Nu ar trebui sa facem acest lucru, iar in acest articol va aratam de ce.Unul din motivele pentru care multe persoane se feresc de laptopurile refurbished este ca acestea nu au performante si caracteristici de top. Acest lucru este partial adevarat.Oare cati dintre noi avem intr-adevar nevoie de un laptop super puternic in care sa ne permitem sa investim cel putin 1000 de euro? Prea putini.Cei mai multi utilizatori de laptopuri intra pe internet, pe retelele de socializare, raspund la emailuri, se amuza cu jocuri simplute gen Angry Birds sau Solitaire, asculta muzica, se uite la filme.In cazul firmelor, angajatii preiau comenzi, discuta cu clientii online, realizeaza rapoarte, lucreaza cu foi de calcul, Word, Skype, ceva baze de date destul de simple, eventual prezentari si cam atat.Doar in anumite firme este nevoie de laptopuri cu adevarat performante care sa functioneze impecabil cu program consumatoare de resurse (de exemplu: firme de arhitectura, proiectare, design).In concluzie, cei mai multi dintre utilizatorii de laptopuri nu au nevoie de ultimele aparitii in materie de laptopuri.Da, au nevoie de un laptop fiabil, bine construit, cu performante de bun simt care sa ruleze fara probleme pe cele mai comune aplicatii si programe.In acest context, ne putem intreba de ce inca exista persoane atat de reticente in a achizitiona un laptop refurbished, dar prefera in schimb sa faca un credit, sa se imprumute la prieteni sau sa investeasca mai mult decat ar avea nevoie intr-un laptop de care oricum nu vor trage si nu-l vor folosi la adevarata sa valoare.Prin urmare, credem ca este important sa analizati cu atentie nevoile dumneavoastra si sa determinati daca se merita sa dati prea multi bani pe un laptop nou ultra-performant sau daca ar trebui sa faceti economii si sa va indreptati atentia asupra unui laptop refurbished.Termenul "refurbished" poate parea destul de ambiguu mai ales pentru cei care il intalnesc prima data. Privit mai atent s-ar putea sa observam ca diverse magazine ii gasesc acceptiuni diferite.Unii spun ca refurbished inseamna second hand, altii spun ca refurbished inseamna laptopuri noi care au refuzate din fabrica sau au fost expuse in magazine.Unii spun ca echipamentele refurbished sunt totuna cu echipamente resigilate sau echipamente reparate.Exista si persoane fizice care au folosit un laptop nou timp de 3-4 ani, iar acum vor sa-l vanda drept refurbished.Toata aceasta confuzie in jurul termenului "refurbished" nu face decat sa-l bulverseze pe bietul client. Ce sa mai inteleaga el? De ce sa se complice si sa se lege la cap cu un laptop care a fost reparat si care poate oricand sa faca aceleasi probleme?Situatia nu este deloc asa! Si vom explica imediat.In primul rand, cand alegeti sa achizitionati un produs refurbished, asigurati-va ca stiti ce veti primi. Contactati cumparatorul si aflati care este provenienta produsului respectiv si de ce este refurbished.In continuare vom explica in detaliu ce inseamna si ce sunt echipamentele refurbished oferite spre vanzare in unul din cele mai mari magazine online IT din tara, EVOMAG.Acestea sunt echipamente IT (laptopuri, calculatoare, sisteme PC) fabricate de cele mai consacrate branduri in domeniu.In general nu veti gasi in lista laptopuri refurbished modele Acer, MSI sau alti producatori care pun mai degraba accent pe pret mic, decat calitate.In schimb, colectia de laptopuri refurbished se remarca prin nume sonore in domeniul IT. Dell, HP, Lenovo, Fujitsu Siemens, Apple sunt 5 din cei mai mari producatori de laptopuri si calculatoare din toate timpurile.Brother, Samsung si HP domina clasamentul celor mai buni producatori in materie de imprimante si multifunctionale.Prin urmare, cand cumparati un produs refurbished aveti garantia ca primiti un produs de cea mai buna calitate.Spuneam mai sus ca unele magazine si persoanele fizice care vor sa-si vanda laptopul la un moment dat gasesc ca provenienta laptopurilor refurbished nu are mare importanta. Noi va spunem ca are. Echipamentele refurbished , asa cum le intelegem noi si cum sunt acceptate in tarile din Occident, provin din medii de afaceri.Asta inseamna ca nu au fost utilizate de catre persoane fizice. Ele provin din companii si institutii mari care le-au folosit pentru o anumita perioada de timp (in general in functie de termenul programelor de leasing derulate la un moment dat), dupa care au renuntat la ele.De ce? Nu pentru ca ar fi fost defecte, ci cu scopul precis de a-si reinnoi parcul IT. In general programele acestea de leasing nu se intind pe perioade foarte mari, astfel incat produsele refurbished rezultate ar putea fi considerate depasite.De exemplu, in oferta EVOMAG in prezent exista laptopuri refurbished din seria i3 - i7, cu 8 GB RAM, cu HDD-uri de 1 TB sau chiar SSD, unele preinstalate cu sistem de operare licentiat Windows 7 sau Windows 10.Ca si performante, ele sunt laptopuri foarte bune ce pot rula fara probleme pe cele mai utilizate programe si aplicatii.Oferta produselor refurbished de la EVOMAG cuprinde numeroase modele rare, emise in serii limitate, care nu se gasesc in mod curent pe piata. Astfel, exista mari sanse sa puteti comanda produse speciale, care au avut preturi foarte mari la momentul lansarii.Am amintit deja mai sus ca produsele refurbished se remarca prin calitate superioara. Timpul este cea mai buna dovada ca aceste echipamente sunt fiabile. Este suficient sa ne gandim ca ele au fost proiectate sa lucreze intens, in medii de afaceri.Dell, HP, Lenovo, Apple le-au gandit si realizat special pentru companii si institutii mari care nu-si permit intreruperea activitatii din cauza defectelor numeroase care ar putea sa survina in urma unor erori de fabricatie. Este evident ca daca au reusit sa treaca teste complexe, aceste echipamente sunt de calitate premium si dau randament maxim. Toate piesele utilizate in productia laptopurilor si sistemelor refurbished sunt calitative si ating performante de top.Gratie optimizarilor software si corijarii compatibilitatilor, echipamentele refurbished reprezinta cea mai profitabila investitie. Platiti un pret redus pentru calitate sporita.Acesta este un mare avantaj al echipamentelor refurbished. Ele nu sunt facute din bucati. Cand cumperi un sistem nou in general poti sa alegi tu componentele (si trebuie sa ai ceva cunostinte de compatibilitate ca sa-ti poti construi un calculator bun) sau iei ce ti se da (sisteme pc ieftine, configurate pe banda, cu componente din diverse serii) ... iar ce ti se da nu este intotdeauna cea mai buna varianta.Dar in cazul echipamentelor refurbished situatia este complet diferita. Ele au fost proiectate intr-un anumit fel, din fabrica. Cele mai multe sisteme au surse proprietare, gandite special pentru gabaritul si performanta calculatorului.In general se mai intervine la memorie si la capacitatea de stocare. Dar in rest, calculatoarele si laptopurile brand vin deja pregatite din fabrica. Asta inseamna ca piesele din interior se potrivesc perfect, astfel ca reusesc sa dea randament maxim.Si cum verifica producatorii compatibilitatea componentelor? Prin teste foarte amanuntite. Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, alaturi de Lexmark, Brother, Samsung investesc permanent in cercetare si identificarea celor mai bune solutii in ceea ce priveste compatibilitatea pieselor.Sunt numeroase motivele pentru care se merita sa comanzi echipamente refurbished.Cum? Echipamentele refurbished au si garantie? Da, au si inca mai mult decat alte sisteme de pe piata. La EVOMAG poti comanda sisteme PC cu garantie 3 ani si laptopuri refurbished cu garantie 2 ani. Prin urmare, poti avea incredere ca faci alegerea corecta.. Optand pentru un echipament refurbished poti face economii importante, fara sa renunti la calitate.Unul din principalele motive pentru care firmele si persoanele fizice aleg sa cumpere un echipament refurbished este pretul extrem de mic. Daca stii ca obtii calitate foarte buna la pret minim, de ce sa nu faci economii?In momentul aparitiei pe piata, toate echipamentele refurbished au avut preturi foarte mari. Ele au ajuns acum la preturi accesibile pentru ca au fost preluate la preturi mai mici dupa ce au fost utilizate o perioada scurta de timp.Ca sa va convingeti de acest lucru, este suficient sa aruncati un ochi pe oferta de laptopuri si sisteme noi oferite de HP, Dell, Lenovo, cei mai mari producatori IT - preturile sunt mai mari comparativ cu echipamentele slab calitative oferite de producatori Fara Nume.inainte de a ajunge la dumneavoastra. Acest lucru se face pentru a avea confirmarea ca un produs este perfect functional si poate rula in continuare fara probleme.Vi s-a intamplat sa cumparati un produs nou si sa descoperiti ca este defect? Se intampla mai rar, dar se intampla. Nu si in cazul produselor refurbished, care sunt verificate amanuntit inainte de a fi asezate in colete pentru a fi expediate si receptioate de clienti.Contrar ideilor preconcepute, un produs refurbished nu inseamna unul invechit ca si performante.Va asteptati sa gasiti in oferta EVOMAG produse refurbished configurate cu procesoare pana la dual core? In niciun caz. Cele mai multe laptopuri refurbished sunt dotate cu procesoare Intel Core i5 si i7, generatii actuale, cu suficient de multa memorie, cu capacitate generoasa de stocare si chiar posibilitate de inlocuire/ adaugare SSD, cu cititoare de card, wireless, placi video dedicate, cititoare de amprenta etc.Si pe partea de design lucrurile sunt la fel de atractive - laptopuri cu tastatura iluminata, diagonala intre 12 inch si 15 inch, negre sau argintii, cu touchpad multifunctional si numeroase porturi.Orice firma are nevoie de un calculator sau un laptop cu licenta. Orice persoana fizica recunoaste din prima ca este mai de dorit sa primeasca un sistem deja preinstalat.In conditiile in care pachetele de licentiere si echipamentele noi cu sistem de operare licentiat sunt destul de scumpe, alternativa unui laptop/ sistem pc licentiat devine si mai incantatoare.Cumpara un laptop sau un sistem pc cu Windows 10 Home sau Windows 10 Pro cu licenta si poti sta linistit ca esti in legalitate.Vrei sa stii de ce licenta Windows este mai ieftina pe un echipament refurbished? Pentru ca cei de la Microsoft sustin politica comercializarii produselor reconditionate, pentru o lume mai verde si au ales sa deruleze programe speciale in acest sens.Echipamentele refurbished sunt licentiate cu softuri speciale (tip refurbished OEM) care nu pot fi mutate sau folosite pe alte echipamente. Prin urmare, daca esti reprezentatul unei firme sau esti persoana fizica si cauti cea mai ieftina varianta pentru un calculator sau un laptop cu licenta, atunci ar trebui sa comanzi un echipament refurbished.Adesea doar firmele mari isi permit sa investeasca mai mult intr-un calculator sau laptop nou de calitate, oferit de HP, Dell, Lenovo pentru ca acestea au preturi mai mari comparativ cu variante similare mult mai slabe ca si calitate.Din fericire, produsele refurbished inlesnesc accesul la calitate si la marile branduri IT din lume. Astfel, cu o investitie minima si tu poti folosi un laptop de clasa, atent proiectat si croit, in conformitate cu cele mai exigente standarde in domeniu.Pretul mediu al laptopurilor noi a scazut in ultimii ani, acest trend fiind accelerat de aparitia tabletelor ieftine si a Chromebook-urilor.Sistemele si laptopurile refurbished au urmat aceluiasi trend, asa ca azi poti gasi multe configuratii si modele avansate la preturi derizorii.Speram ca articolul de mai sus a reusit sa strecoare macar un mic semn de intrebare in mintea dumneavoastra curioasa de consumator bine informat, astfel ca data viitoare, cand veti dori sa cumparati un echipament IT, nu veti uita sa rasfoiti si categoria produselor refurbished.