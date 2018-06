Calculator-ieftin.ro - calculatoare refurbished si laptopuri SH la cele mai bune preturi!

O gama vasta de produse second hand si refurbished

Toate produsele oferite spre vanzare pe site-ul Calculator-ieftin.ro provin din tari precum Franta, Grecia, Anglia, Olanda si Germania, fiind de fapt produsele care au ramas pe stoc sau au fost refurbishate in companii recunoscute din aceste state.Toate serviciile se adreseaza atat clientilor individuali, cat si resellerilor, iar oferta este identica pentru ambele categorii.Pe site-ul Calculator-ieftin.ro sunt expuse spre vanzare numeroase produse, precum calculatoare refurbished, laptopuri SH, sisteme la mana a doua, multifunctionale, imprimante, monitoare second hand, accesorii si componente - inclusiv periferice la mana a doua pentru laptopuri si calculatoare.Pentru persoanele care sunt in cautare de calculatoare refurbished la cele mai bune preturi sau care vor alte dispozitive din sfera IT, magazinul online reprezinta un loc ideal din care toate aceste produse pot fi cumparate la preturi foarte avantajoase, insotite de oferte unice pe piata."Vanzarea laptopurilor si calculatoarelor second hand si refurbished a evoluat extrem de mult in ultima vreme, motiv pentru care, magazinul nostru pune la dispozitia cumparatorului o gama variata de produse de diverse dimensiuni, modele si in configuratii variate, dedicate oricarui buget. Pe calculator-ieftin.ro clientul are posibilitatea de a cumpara laptopuri SH pentru activitati office cu tipuri variate de procesoare care provin de la branduri renumite in acest domeniu", declara un representant al companiei.Toate produsele comercializate in magazinul online au fost testate in prealabil si reconditionate inainte de a fi oferite spre vanzare. De asemenea, toate produsele sunt insotite de accesoriile specificate de fiecare oferta sau mentionate chiar in descrierea individuala a produsului.Serviciile de pe site sunt dedicate exclusiv clientului, pentru ca principalul obiectiv al acestei companii este un numar cat mai mare de clienti multumiti, iar ofertele speciale sunt mereu active pe site.Promotia "Cadou mouse si tastatura" este oferita de fiecare daca cand sunt cumparate calculatoare refurbished din magazin, produsele oferite la aceasta promotie fiind second hand, dar verificate in prealabil de profesionisti, pentru ca functionarea lor sa respecte parametri de calitate.O alta promotie la fel de interesanta si foarte creativa ofera 10% reducere pentru fiecare recenzie oferita produselor existente pe site. Cuponul de reducere se poate utiliza doar de catre persoanele care au cont pe site si se acorda doar o data, indiferent de cat de multe recenzii adauga un utilizator. https://calculator-ieftin.ro/ este un magazin de calculatoare refurbished si laptopuri SH, dar si pentru alte componente si produse din sfera IT, provenite de la firme renumite din Europa, testate de profesionisti, care functioneaza in parametri optimi si au cel mai avantajos pret de pe piata.Ofertele unice, calitatea produselor si posibilitatea de a cumpara in rate au facut ca acest magazin sa fie cunoscut si apreciat de un numar considerabil de persoane.