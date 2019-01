Consiliul Concurentei a amendat proprietarul cel.ro cu 1,6 milioane de lei

Ziare.

"In cadrul analizei modalitatii prin care Corsar a preluat controlul asupra domeniilor de internet, respectiv http://www.marketonline.ro http://www.mediadot.ro si http://www.azerty.ro , autoritatea de concurenta a constatat ca operatiunea a fost pusa in aplicare, inainte de a primi autorizarea din partea Consiliului Concurentei, prin listarea pe cele trei site-uri a ofertei de produse apartinand Corsar, precum si procesarea si livrarea produselor catre clienti", au precizat reprezentantii Autoritatii de Concurenta, conform unui comunicat transmis luni.Corsar este o companie activa pe piata comercializarii cu amanuntul in principal a produselor din categoria IT, comunicatii, electronice si electrocasnice, comercializare prin intermediul platformelor de comert electronic, cea mai cunoscuta fiind www.cel.ro Conform legislatiei in domeniu, orice operatiune de concentrare economica (fuziuni, achizitii, preluarea de control), in cadrul careia cifra de afaceri cumulata a companiilor implicate depaseste echivalentul in lei a 10 milioane de euro si cand cel putin doua dintre companii au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4 milioane de euro, trebuie notificata autoritatii de Concurenta inainte de a fi pusa in aplicare.Potrivit reglementarilor in vigoare, este interzisa punerea in aplicare a unei concentrari economice inainte de a fi notificata si de a obtine autorizarea Consiliului Concurentei.Altfel spus, inainte de a obtine autorizarea din partea autoritatii de Concurenta, in numele companiei care face obiectul tranzactiei nu se pot lua decizii, cum sunt: modificarea obiectului de activitate restructurarea, inchiderea sau divizarea compania, vanzarea de active, listarea (cotarea) la bursa de valori etc.