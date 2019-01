Bresa majora de securitate: 773 milioane de adrese de e-mail si peste 21,2 milioane de parole au fost publicate

Ziare.

Hunt, care prin intermediului site-ului pe care il are, le permite oamenilor sa verifice si sa primeasca alerte in cazul in care oricare dintre conturile lor online a fost compromis in urma unei scurgeri de date, sustine ca bresa botezata Collection #1 consta in publicarea unei baze masive de date pe serviciul de file-sharing MEGA si pe un "forum popular de hacking", si care contine scurgeri masive de date individuale."Acesta compileaza mai mult de 12.000 de fisiere cu o dimensiune totala de 87 de gigabytes. Collection #1 contine un set de adrese de e-mail si parole cu un total de 2.692.818.238 randuri. Datele provin din mai multe scurgeri de date individuale, adica mii de surse diferite", precizeaza expertul.Potrivit sursei citate, "ca parte a procesului de triere, 1.160.253.228 de combinatii unice de adrese de e-mail si parole au fost reduse la 772.904.991 adrese de e-mail unice", impreuna cu peste 21,2 milioane de parole unice disponibile sub forma de text simplu.Blogul Eset citeaza informatiile conform carora aproximativ 140 de milioane de conturi de e-mail si 10,6 milioane de parole nu fusesera expuse in scurgeri de date anterioare."Pe scurt, daca ati fost victima acestei scurgeri de date, una sau mai multe parole pe care le-ati utilizat anterior sunt expuse acum public", noteaza Troy Hunt.In acest context, specialistii Eset recomanda utilizatorilor de internet sa verifice cu ajutorul site-ului HIBP daca vreunul dintre conturile de e-mail detinute sau alt cont asociat cu e-mailul respectiv, a fost implicat in aceasta scurgere de date. Daca se confirma o compromitere, este necesara schimbarea parolei, chiar cu ajutorul unui manager de parole."De asemenea, ar trebui sa luati in considerare utilizarea metodei de autentificare cu doi factori (2FA) ori de cate ori este posibil, deoarece aceasta este o masura foarte simpla si eficienta pentru a opri incercarile de a va fi accesat contul", mentioneaza expertii.Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.