iAgency: ce trebuie sa stie o companie cand se pregateste pentru schimbarea site-ului

Astfel, pentru a tine pasul cu noile cerinte ale pietei, abordareaa devenit prioritara, alaturi de o strategie SEO integrata, marketing online si dezvoltarea propriu-zisa a unui domeniu web.", a explicatIn schimbarea site-ului, optimizarea pentru mobil trebuie sa fie prioritaraPopularitatea imensa a telefoanelor inteligente a facut ca, in mai putin de un deceniu, mediul online sa se schimbe extrem de mult, iar prezenta pe mobil a companiilor sa fie necesara.Astazi, in medie, cea mai mare parte a traficului inregistrat online vine de pe telefoanele mobile si sunt industrii care ajung si la un trafic total de 95% pe site doar de pe aceste dispozitive.Daca in urma cu cativa ani constructia unui site avea ca punct de pornire varianta de design pentru desktop, in prezent, companiile ar trebui sa aiba in vedere mai degraba varianta de mobil.In acest context, iAgency estimeaza ca aproximativ 70% dintre site-urile existente ale companiilor, excluzand magazinele online mari, ar trebui sa-si revizuiasca varianta Mobile a site-ului.De peste un an, Google trateaza site-ul pentru Desktop si cel pentru Mobile diferit. De aceea, daca varianta pentru mobil are indicatori de User Experience mai slabi decat varianta Desktop, atunci acesta va ocupa pozitii mai slabe in cautarile de pe telefon.Mai mult decat atat, pentru a indexa cat mai bine un site, Google are nevoie de text, astfel, chiar daca o companie isi doreste ca site-ul pentru mobil sa fie cat mai aerisit, mai degraba cu imagini decat text, recomandarile specialistilor SEO includ prezenta textului si pentru aceasta varianta. In caz contrar, riscul este ca site-ul sa ocupe pozitii slabe in cautarile de pe mobil.Solutia este aceea de a ascunde partial textul in varianta Mobile pentru ca utilizatorii sa navigheze cat mai usor, iar site-ul sa pastreze un loc bun in indexarea Google.Strategiile aplicate pentru mobil sunt valabile si pentru desktop si trebuie creat un echilibru intre functionalitate, noi tehnologii folosite si optimizarea pentru ranking, astfel incat pozitia in motoarele de cautare sa fie una excelenta.Un criteriu esential de care companiile trebuie sa tina cont cand au un site nou este usability. Optimizarea pentru mobil a unui site implica focus pe usurinta cu care poate gasi un utilizator informatiile de care are nevoie, cum il ajuta designul sau cat de rapida e viteza de incarcare. Experienta utilizatorului este cruciala, deoarece, daca va fi buna, el poate deveni un vizitator fidel.Strict din punct de vedere SEO, o companie care alege sa schimbe site-ul trebuie sa aiba grija sa nu aduca modificari majore structurilor fundamentale ale acestuia. Link-urile vechi, deja indexate, nu ar trebui alterate. Totodata, in cazul editarii acestora pentru o optimizare cat mai ridicata, trebuie realizata corect redirectionarea celor vechi catre cele noi.In mod similar, nu ar trebui alterate elementele de metadate, cum ar fi titlul, descrierea sau intertitlurile folosite de motoarele de cautare pentru indexari cat mai bune. Editarea metadatelor e justificata doar atunci cand pot fi aduse imbunatatiri care ajuta pe termen lung.Mai trebuie tinut cont si de faptul ca, in functie de fiecare site in parte, pot exista particularitati specifice acelui domeniu web. In cazul in care compania respectiva are pozitii bune in Google, chiar si schimbarea textului cu unul diferit care nu mai are aceeasi densitate pe cuvintele cheie targetate poate duce la pierderi de pozitii. Tocmai de aceea iAgency recomanda ca specialistul SEO sa fie parte a echipei care lucreaza la dezvoltarea unei versiuni noi a site-ului.In ceea ce priveste bugetul alocat per proiect, acesta depinde foarte mult de nevoi si de ce presupune implementarea schimbarilor. Insa, in general, un site de prezentare costa intre 1.200 si 2.000 de euro, iar un magazin online intre 1.800 si 3.500 de euro in functie de elemente de design personalizat unic sau de functionalitati specifice necesare.iAgency.ro este o agentie SEO, marketing online si PPC, cu o experienta de 12 ani pe piata online din Romania. Compania ofera servicii de Optimizare SEO, Web Design, Campanii Adwords si PPC (Pay-Per-Click), Social Media Marketing, Search Engine Marketing si Copywriting. Mai multe detalii pe www.iagency.ro