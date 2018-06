Telefoanele bune nu sunt neaparat scumpe. Cum alegi un model bun pentru bugetul tau

Ziare.

Am incercat in ultimii cinci ani sa tot identific elementele care justifica pretul unui telefon. De fiecare data e dificil, deoarece uneori gasesc o camera buna, alteori o implementare foarte buna de Android. De prin 2015 au inceput sa ma oboseasca interfetele create de producatori, mai mici si mai mari, ca sa "infrumuseteze" sistemul de operare sau sa-l faca mai eficient. Google , pe de alta parte, a tinut pasul cu vremurilor si a facut din Android un sistem mai eficient. A ajuns sa consume mai putina energie cand nu e cazul, a ajuns sa ruleze pe si mai multe configuratii si sa accelereze ritmul in care sunt actualizate telefoanele. Dincolo de toate astea, in incercarea de-a stabili un pret corect pentru un telefon am ajuns la o lista cu ce optiuni ar trebui sa aiba.