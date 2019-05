Monitor cu ecran curbat versus monitor plat. Ce e recomandat pentru tine?

Curbat versus plat - analiza la o prima vedere

Monitor cu ecran curbat - 4 avantaje majore

Monitor cu ecran curbat - puncte slabe sau aspecte cu care nu vei fi familiarizat

Recomandare monitoare pc ecran curbat

Concluzie

Orice ai alege, nu poti gresi. Cu toate acestea, daca tii cont de cateva aspecte, va fi mai usor sa te decizi daca merita sa investesti intr-un monitor cu display curbat sau nu.Cum lumea nu e plata, iar sufletul tau vibreaza la unison cu noile dezvoltari tehnologice, achizitionarea unui monitor cu ecran curbat s-ar putea sa iti surada foarte tare.Una din cele mai importante caracteristici pe care producatorii le scot la inaintare atunci cand isi prezinta monitoarele curbate este nivelul sporit de imersie pe care ele il promit.Acest lucru este posibil tocmai datorita indoirii usoare a marginilor ecranului, cu scopul de a incerca crearea unei experiente vizuale cat mai realiste - e ca si cum te-ai uita pe fereastra.Pentru ca ecranul monitorului este pur si simplu desfasurat intim in jurul privirii tare, rezultatul este ca poti privi mai usor la tot continutul redat. Gamerii apreciaza din plin aceasta caracteristica pe care o aduc monitoarele cu ecran curbat.Lasand deoparte atributul plusului de imersie, in cazul unui monitor cu ecran curbat (de exemplu led va philips sau led tn dell) putem vorbi de un unghi de vizualizare mai amplu.Un monitor cu display curbat ajuta la reducerea distorsiunii, pentru ca lumina este directionata spre privire, nu spre partile laterale ale capului, asa cum se intampla in cazul unui monitor plat.Un alt avantaj major al unui monitor gaming curbat tine de diminuarea stralucirii si reflexiilor. Un panou plat poate reda reflexia unei ferestre, a unei surse de lumina ori a obiectelor din spatele acesteia, insa un panou curbat va combate toate aceste lucruri (desigur, intr-o anumita masura).Si sa nu uitam de aspect. Designul ecranelor curbate este pur si simplu rascolitor. Vechile monitoare CRT foloseau in structura sticla cu efect opus, avand o curba exterioara.Un panou subtire cu o curbura interioara da senzatia de un design futurist. Spre deosebire de monitoarele 3D care s-au dovedit inutile, monitoarele cu ecran curbat (ips monitor sau va panel) isi gasesc cu usurinta locul pe un birou sau in camera de zi. Si din punct de vedere al sunetului, un monitor cu ecran curbat exceleaza.Totusi, in practica, nu toata lumea reuseste sa se familiarizeze usor cu un astfel de monitor curved full hd sau curved ultrawide qhd. De aceea, daca ai retineri, este bine sa incerci sa vezi sau sa testezi putin un display curbat (la un prieten sau la magazinul din Mall).Ecranele curbate au venit sa binecuvanteze piata prea plata a monitoarelor. Avand plusuri si minusuri, ele promit sa faca fata numeroaselor aplicatii, din zona de lucru pana in aria divertismentului general.Cand folosesti un monitor cu display curbat, ochii tai sunt indreptati imediat spre ecranul curbat cu aspect elegant. Ce avantaje are acesta si cu ce este diferit fata de experienta pe care o ofera un monitor tip clasic, cu ecran plat? Iata raspunsul.1. Un monitor led ips sau led va cu ecran curbat este imersiv.In ziua de azi, imersia este un standard la rang de arta. Daca exista un produs care te poate face sa uiti, chiar si pentru cateva momente, ca nu esti un obiect care se uita la un alt obiect, atunci sansele ca tu sa te poti bucura de o experienta minunata cresc.Pentru a crea acesta stare de imersiune, un monitor cu ecran curbat va incerca sa reproduca viata reala. Tehnologia monitorului utilizata in acest sens se numeste perceptie oculara.Individul vede lumea in 3 dimensiuni: lungime, inaltime si latime. Daca realitatea noastra s-ar baza doar pe doua dimensiuni, atunci totul ar parea plat.In aceasta zona se da lupta dintre monitoarele cu ecran curbat si cele cu ecran plat, primele focusandu-se pe toate cele trei dimensiuni.Mai mult, ele extind viziunea periferica, spre deosebire de monitoarele cu ecran plat care nu ofera o experienta atat de imersiva.2. Un monitor cu ecran curbat minimizeaza distorsiunile.3. Cred ca poti sa-ti dai seama cat este de neplacut sa ai in fata o imagine cam neclara, iar acest lucru nu este din cauza unei conexiuni slabe la internet, ci o chestiune de hardware.Aceeasi neclaritate poate aparea atunci cand incerci sa maresti o imagine sau un videoclip si calitatea are de suferit. Cand analizam diferentele dintre un monitor cu ecran curbat si unul cu ecran plat, neclaritatea poate fi asociata celui plat.Distorsiunea mai mica este un avantaj important al monitoarelor curbate, iar acest lucru are o explicatie tehnica.Diferenta dintre distorsiunea care apare pe un ecran plat, respectiv pe un ecran curbat are legatura cu fizica proiectiei luminoase.Un ecran plan livreaza imaginea in linie dreapta, in timp ce un monitor cu ecran curbat ofera tot continutul privitorului, limitand astfel distorsiunea.4. Monitoarele curbate sunt mai confortabile pentru ochi.5. Aceeasi explicatie fizica ce limiteaza distorsiunea ecranului curbat, face ca utilizarea sa fie mai confortabila pentru ochi. In esenta, curbarea unui monitor permite ochilor sa primeasca totul in acelasi timp, fara sa ne incordam privirea.Acest lucru nu este valabil in cazul unui monitor plat care, in functie de dimensiune, poate provoca incordare, mai ales atunci cand ecranul depaseste campul vizual al spectrului.Capacitatea de a vizualiza un cadru fara sa ne incordam privirea, apare ca un lucru natural in viata de zi cu zi. De aceea, in cazul unui model curbat, ochii se vor simti lejer, natural si confortabil.5. Monitoarele curbate acopera un camp vizual mai larg.7. Analizand cele doua tipuri de monitoare, este normal sa corelam imersia mai mare cu un camp vizual superior. Avand in vedere ca un ecran curbat directioneaza lumina din toate unghiurile spre ochii privitorului, automat vei putea sa preiei toata informatia fara un efort ocular intens.Prin urmare, daca ochii tai acopera un camp vizual mai mare, in comparatie cu un ecran plan, automat un display curbat va fi perceput ca fiind mai mare.Nu te astepta ca un monitor cu ecran curbat sa vina la pachet doar cu lapte si miere. In realitate exista cateva lucruri cu care nu vei fi obisnuit si s-ar putea sa ti se para destul de ciudate, cel putin la inceput.Iata o chestiune foarte interesante pentru monitoarele cu ecran curbat. Din cauza formei atipice, un ecran curbat poate fi dificil de montat in perete. Acest lucru nu este valabil pentru monitoarele cu ecran plat, care se fixeaza foarte bine pe orizontala peretelui si care creaza o imagine oarecum fireasca.Cu monitoarele curbate, rezultatul s-ar putea sa ti se para destul de bizar, marginile sale iesind in exterior. Desi nu afecteaza in vreun fel performanta, acest design poate fi perceput destul de anapoda.O abordare oarecum subiectiva in ceea ce priveste monitoarele curbate este deci legata de modul in care apar ele montate pe un perete.Pentru ca peretele este plat, iar monitorul nu, rezultatul final poate parea cel putin ciudat privirii (nu atunci cand urmaresti continutul redat pe monitor, cat mai ales din punct de vedere estetic).Aproape ca o sa-ti vina sa mergi si sa tragi de capete pentru ca un monitor curbat led sa stea bine pe acel perete. Din acest punct de vedere, un monitor plat pare o alegere mai fireasca atunci cand te gandesti clar sa-l montezi pe perete.Din cauza geometriei curburii, un ecran usor indoit la margini va fi predispus unei straluciri prea mari, mai ales atunci cand este privit din anumite unghiuri.In comparatie cu un monitor clasic, care proiecteaza lumina la un unghi uniform, un ecran curbat va face acest lucru de mai multe ori.O solutie pentru minimizarea acestei probleme este sa plasezi ecranul la distanta cat mai mare de sursele de lumina sau sa folosesti monitorul cu becul stins si draperiile trase.Cei care au tinut in teste un monitor curbat, au ajuns la concluzia ca acesta ofera o buna protectie impotriva orbirii si reflectiilor.Totusi, acest lucru nu are doar beneficii. Cu toate ca este adevarat, ca ecranele curbate redau mai putine reflectii, daca vei reusi sa asezi panoul astfel incat lumina sa fie indreptata spre el, imediat vei observa acest lucru si este posibil sa devina deranjant.Prin urmare, ar trebui sa-ti gasesti o pozitie optima pentru a te bucura de maximum de beneficii oferite de un monitor cu ecran curbat.Din pacate, una din cele mai stringente probleme ce tine de achizitionarea unui monitor cu ecran curbat, inca ramane pretul. Asta pentru ca monitoarele curbate pot costa considerabil mai mult decat omologii lor, monitoarele plate. Lucrul acesta este vizibil in special in cazul televizoarelor curbate si mai putin cu monitoarele curbate.Acest monitor este ideal pentru multitasking, avand un ecran ultra-larg de 21:9, functie Picture by Picture, rezolutie 3440 x 1440 WQHD, culori clare si naturale datorita tehnologiei Quantum Dot, un raport de contrast 3000:1 si o pierdere de lumina minima. Daca iti place sa joci, acest monitor are capacitatea de a te introduce pe deplin intr-o atmosfera incredibila de joc.Designul unic si sofisticat, cu o carcasa alba si o trapa integrata pentru ascunderea cablurilor, permite o vizualizare fara cusur. Suportul poate fi reglat pe inaltime si inclinat pentru a raspunde cat mai fidel cerintelor tale de confort vizual.Monitorul are integrate doua boxe de 7W, doua porturi HDMI si doua USB-uri pentru diverse necesitati de conectare - inclusiv smartphone, consola de joc si aparat foto.Daca vrei un monitor cu display curbat mai ieftin, acest model de la Asus poate fi o optiune chiar interesanta. Are un design ergonomic, ultrasubtire, iti permite sa pastrezi ordinea si spatiul necesar de lucru pe birou. Si pentru ca discutam mai sus despre faptul ca monitoarele curbate reduc distorsiunea, Asus pune accent pe aceasta caracteristica si dezvolta tehnologia de eliminare a tremurului de imagine.Drept rezultat, ochii tai nu vor mai obosi atat de usor, nici macar atunci cand privesti la monitor timp prelungit. Daca obisnuiesti sa stai mult in fata monitorului si esti predispus spre dureri de cap, ochi sau oboseala, iata o solutie reala, confortabila pentru privire.Dupa ce am analizat observatiile, avantajele si dezavantajele oferite de fiecare tip de monitor in parte - curbat sau plat - s-ar putea sa continui sa te intrebi: Merita sa cumperi si tu un display curbat?Raspunsul la aceasta intrebare nu este usor pentru ca ai putea avea deja o idee preconceputa ca ecranele curbate nu sunt deloc utile si atunci ai putea fi tentat sa spui tare si raspicat "Nu".Totusi, pentru anumiti utilizatori, monitoarele cu ecran curbat ofera cateva avantaje importante asa cum am observat mai sus. In plus, in ultima perioada preturile lor au inregistrat scaderi semnificative.Pentru cele mai avantajoase preturi monitoare curbate, dell ultrasharp, monitor lcd nou si monitoare lcd second hand, gaming monitor ca asus vg278q sau dell alienware, curved ultrawide, alte componente si accesorii monitoare, viziteaza evoMAG.