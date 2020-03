De ce Zoom este noul copil-problema al industriei IT: Pornografie infantila si probleme legate de securitatea datelor

Copiii nu sunt protejati de continutul neadecvat varstei, iar datele utilizatorilor nu prea sunt in siguranta

Totusi, nu prea se vorbeste despre pericolele care se ascund in spatele acestei cresteri spectaculoase, precum expunerea minorilor la continut nepotrivit pentru varsta lor sau problemele legate de securitatea datelor.Va suna cunoscut aceasta relatare? Multe companii din zona IT se potrivesc scenariului, de la veterani ca Facebook sau YouTube la nou-veniti ca TikTok . Acum este randul platformei de videoconferinte Zoom sa cada in aceasta capcana. Fast Company aminteste ca Zoom avea probleme de acest gen inainte de pandemia care a determinat multe companii sa-si lase angajatii sa lucreze de acasa (si, drept urmare, sa foloseasca mult mai mult platforme de colaborare online si videoconferinte).In 2015, un tribunal din Pennsylvania, SUA, a trimis la inchisoare un barbat care a transmis prin Zoom violul unui baietel de sase ani. In pledoaria sa de final, procurorul Austin Berry s-a referit la aceasta platforma ca la "Netflixul pornografiei infantile", dupa cum arata New York Times De atunci, reprezentantii Zoom au transmis ca au imbunatatit masurile de securitate, precum si metodele de identificare si eliminare a continutului nepotrivit de pe platforma.Insa in ultimele saptamani, dupa ce lucrul de acasa a devenit o obisnuinta in multe cazuri, unii utilizatori de Zoom au dat peste continut pornografic. Acest lucru este ingrijorator, mai ales din perspectiva faptului ca multe lectii online pentru elevi se desfasoara pe aceasta platforma.Problema este ca rau-voitorii pot sa-ti boicoteze videoconferintele. Pentru a impiedica avalansa spam-urilor, organizatorii de conferinte trebuie sa activeze o setare specifica (mai multe detalii AICI ). Dar oare cati stiu asta?In plus, platforma mai are o problema majora, cu securitatea datelor. Vice a raportat saptamana trecuta ca Zoom a trimis informatii colectate de la utilizatorii aplicatiei sale de iOS catre terte parti, inclusiv Facebook. Compania a reactionat si a sters liniile de cod respective.Chiar si asa, tot mai sunt unele semne de intrebare. De exemplu, stiati ca un organizator de conferinta poate fi atentionat atunci cand participantii nu sunt atenti? Sau ca exista posibilitatea de a inregistra si de a salva in cloud o videoconferinta, indiferent despre ce se vorbeste acolo si fara acordul tuturor participantilor? Mashable pune la indoiala capacitatea platformei de a-si proteja cum trebuie utilizatorii, avand in vedere ca informatii personale pot fi transmise (sau stocate) dintr-o parte in alta."Zoom nu valoroeaza nimic daca nu poate asigura protectia datelor personale. Tocmai de aceea, acest aspect trebuie rezolvat urgent", a sustinut Doc Searles, cercetator la Centrul Berkman Klein pentru Internet si Societate din cadrul Universitatii Harvard, intr-o postare pe blog . Si ar fi pacat sa nu se intampla asta, caci este una dintre cele mai utile unelte pentru munca de acasa C.P.