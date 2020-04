Guvernul a lansat platforma online unde pot fi inregistrate documentele trimise catre institutiile publice

Aici poti trimite cererea pentru intrarea in somaj tehnic

Cea mai importanta masura in domeniul digitalizarii din ultimii ani

Este vorba despre un site care serveste drept intermediar pentru inregistrarea documentelor adresate institutiilor publice care nu au un sistem propriu de registratura online, se arata intr-un comunicat guvernamental.Obiectivul sau este eficientizarea si tehnologizarea proceselor de comunicare la nivel national, astfel incat toate institutiile publice din Romania sa fie inrolate intr-un sistem digital capabil sa raspunda solicitarilor cetatenilor in format electronic, intr-un timp cat mai scurt.Platforma a fost lansata de Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in parteneriat cu Aurachain, Asociatia pentru Tehnologii Avansate, Bithat si Telekom, in contextul epidemiei de COVID-19, pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al institutiilor publice,Platforma aici.gov.ro ofera, ca prima functionalitate, posibilitatea ca toate persoanele juridice din Romania sa transmita catre reprezentantele judetene ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortelor de Munca (ANOFM)potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020. Somajul tehnic permite societatilor private sa solicite plata de la bugetul de stat a 75% din salariul mediu brut pe economie tuturor angajatilor respectivelor societati.La inceputul saptamanii viitoare, platforma va oferi si instrumente necesare platii indemnizatiei pentru alti profesionisti, cooperatisti si structuri sportive sau persoane fizice care au obtinut venituri exclusiv din drepturi de autor si drepturi conexe, afectati prin instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei functioneaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, avand rolul de a realiza si coordona implementarea strategiilor si a politicilor publice in domeniul transformarii digitale si societatii informationale.Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Sabin Sarmas, a anuntat, luni seara, ca Guvernul a adoptat "cea mai importanta masura in domeniul digitalizarii din ultimii ani", sub forma unei OUG.Este vorba despre un act normativ care stipuleaza ca cetatenii vor putea sa depuna solicitari catre toate institutiile publice online, semnate electronic, iar institutiile trebuie sa le primeasca si sa raspunda.In baza acestei OUG, toate institutiile si autoritatile trebuie sa aiba o platforma pentru primirea acestor documente semnate electronic."Contextul pandemiei de coronavirus ne-a demonstrat inca o data cat de importanta este tehnologia in ceea ce priveste serviciile publice pentru cetateni. Ne-a demonstrat ca tehnologia poate sa ne ajute sa salvam vieti. Cred ca astazi, printr-o OUG de doar sase articole, Guvernul Orban a adoptat cea mai importanta masura in domeniul digitalizarii din ultimii ani.De la momentul publicarii OUG in MO cetatenii vor putea sa depuna solicitari catre toate institutiile publice online, semnate electronic.Mai mult decat atat, exista obligatia institutiilor publice de a accepta documente semnate electronic si vor avea si obligatia de a furniza raspuns la acest tip de cereri tot in format electronic, astfel incat sa ne asiguram ca va exista un lant absolut continuu al documentelor care nu vor mai circula de acum inainte pe hartie, ci in format electronic", a declarat, luni seara, dupa sedinta de Guvern, Sabin Sarmas.V.D.