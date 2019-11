Nike nu isi va mai comercializa produsele pe platforma Amazon

Ziare.

"In contextul accentului pus de Nike pe imbunatatirea experientei consumatorilor printr-o relatie mai directa si mai personala, am luat decizia de a pune punct actualului program cu Amazon Retail", a informat Nike intr-un comunicat de presa.Unele marci importante refuza sa fie prezente pe platforma Amazon, unde sunt prezente si produse contrafacute precum si vanzatori neautorizati care duc preturile in jos, o combinatie care afecteaza valoarea brandurilor renumite. Divortul dintre Nike si Amazon nu va face decat sa creasca ingrijorarile retailerilor.Amazon opereaza sub forma unei piete online, unde comerciantii isi pot vinde produsele. Mai mult de jumatate din toate bunurile vandute pe Amazom vin din partea unor comercianti independenti care platesc un comision catre Amazon la fiecare vanzare. De asemenea, Amazon opereaza si ca un retailer traditional care cumpara bunuri de la angrosisti pe care le revinde ulterior clientilor.Despartirea de Amazon vine in contextul unei modificari semnificative a strategiei de retail a celor de la Nike. In plus, acest divort vine si dupa numirea in postul de CEO al Nike a fostului director general de la eBay Inc., John Donahoe, o miscare care a semnalat faptul ca Nike va fi mai agresiv in domeniul vanzarilor electronice, aparent fara ajutorul Amazon.