Secretul pe care romanii l-au omis cand s-au bucurat de venirea Spotify. Raspunsul e in bani, in miliarde de dolari

Aproape, ca realitatea e putin diferita. Ne-a incantat si pe noi, am inceput sa ne facem conturi si sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile.Spotify e cel mai popular serviciu de music streaming din lume, daca judeci pe baza numarului de abonati. In 2017, a ajuns la 71 de milioane de abonati si 159 de milioane de utilizatori activi lunar. E imens, daca te gandesti ca oamenii acestia platesc pentru muzica. Cei pe care nu-i vezi la "abonati" sunt cei care folosesc aplicatia si trec si prin reclame.Spotify e mare, e cool, e din Europa si din 12 martie e, oficial, in Romania.Poate te intrebi de cand a ajuns tara noastra atat de tentanta pentru companiile mari. Ei bine, aici, ca in cazul oricarei decizii de tipul acesta, banii vorbesc mai tare decat dorinta - de altfel fierbinte - de-a le permite si romanilor accesul la fructul occidentalilor.Daca la Netflix nu ai alternativa - HBO Go e o gluma proasta pe seama ta, dar macar e ieftin, iar Amazon Prime Video e chel ca un pensionar sahist -, la Spotify ai si ai din plin.La prima mana, serviciile care sunt bune in Romania: Apple Music, Play Music de la Google, Zonga si, eventual, Deezer. Sigur, poti folosi si Tidal, dar e cam limitata oferta si promite calitate extrema de care nu le pasa celor mai multi oameni.