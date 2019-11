Bulgaria intentioneaza sa propuna frecvente pentru retelele mobile 5G pana la jumatatea anului 2020

Ziare.

Bulgaria si alte state europene se pregatesc sa lanseze serviciile 5G, care permit o viteza mare de descarcare a datelor, iar statele din UE tintesc sa aiba retele 5G operationale in cel putin un oras din fiecare tara membra UE pana la finalul anului viitor, potrivit Reuters.Agentia de telecomunicatii din Bulgaria intentioneaza sa deschida precedurile pentru a acorda frecvente in benzile de 700 MHz si 3.600 MHz in al doilea trimestru al anului 2020, a declarat Ivan Dimitrov, seful agentiei bulgare de telecomunicatii.Preturile vor fi facute publice in curand, dar agentia, sprijinita de Ministerul de Transport, a propus Guvernului sa aprobe o reduce cu 30% pana la 50% taxele pentru frecvente pentru anul viitor pentru a ajuta lansarea retelelor 5G."Ideea este sa gasim un echilibru corect - pentru a plati un cost suficient pentru frecvente, dar avem de asemenea fonduri suficiente pentru a investi in infrastructura necesara pentru 5G", a declarat Dimitrov.