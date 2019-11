Ce contine memorandumul 5G semnat de Romania cu SUA, care a fost desecretizat

Ziare.

Concret, guvernele celor doua tari sustin nevoia respectarii unor criterii de evaluare a furnizorilor de tehnologie 5G pentru a proteja retelele in fata accesului neautorizat sau posibile interferente.1. Daca furnizorul este, in lipsa unei analize judiciare, sub controlul Guvernului unui alt stat;2. Daca furnizorul are o structura a actionariatului transparenta;3. Daca furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic si este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.Desecretizarea vine dupa doua luni si jumatate de la semnare si dupa esecul demararii licitatiei 5G, ce a fost amanata pentru 2020 din cauza faptului ca memorandumul asumat trebuie transpus in legislatie, printre altele.Publicarea documentului catalogat recent drept strict secret de presedintele ANCOM Sorin Grindeanu a fost anuntata de ministrul demis al Comunicatiilor Alexandru Petrescu in raspuns la o analiza realizata de Nicolae Oaca, analist in telecomunicatii. Oaca considera ca amanarea licitatiei pentru tehnologia 5G este un esec al guvernantilor, in conditiile in care nu au fost elaborate cerintele de securitate pentru implementarea memorandumului si aceasta implementare a fost intarziata din motive politice.Documentul vorbeste despre nevoia de securitate a retelelor 5G ca punct vital pentru prosperitatea si securitatea nationala a celor doua state, in conditiile in care aceasta tehnologie va sta la baza a numeroase noi aplicatii, inclusiv servicii critice catre populatie. Cele doua tari isi exprima dorinta de a coopera mai indeaproape pe 5G.Memorandumul este similar cu cel semnat de Polonia in acest an siIntr-o vizita la Bucuresti la 5 septembrie, Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE, afirma ca scopul memorandumului este sa faca Romania sa devina "o tara "libera de Huawei".Compania chineza a raspuns printr-un comunicat notand ca declaratiile lui Sondland tradeaza o actiune motivata politic impotriva Huawei si o interferare in zona mediului de afaceri din tara noastra.Sondland adauga: "Vrem ca prietenii si aliatii nostri sa foloseasca orice fel de echipament doresc pentru 5G, atat timp cat respecta standardele de guvernare, ceea ce nu include impartasirea de informatii cu guvernele-gazda, nu include activitati maligne si o serie de multe alte lucruri fata de care, evident, ne opunem. Cred ca Romania a analizat foarte serios ce tehnologie 5G sa foloseasca pe viitor si a decis ca tehnologia chineza nu este calea pe care sa o urmeze, iar noi aplaudam aceasta pozitie".Grindeanu mai spunea la anuntul amanarii licitatiei 5G pentru prima jumatate a lui 2020 ca decizia a fost luata si pentru ca este asteptat de la Comisia Europeana un set de masuri legate de cerinte de securitate a retelelor, precum si ca viitorul guvern trebuie sa aprobe taxele de licenta si calendarul de achitare a taxelor operatorilor care participa la licitatie."Vorbim de acea hotarare de guvern absolut necesara si care a fost data mereu la orice licitatie", a declarat joi, 31 octombrie, presedintele ANCOM.Programul de guvernare al PNL vorbeste pe partea de telecomunicatii de respectarea conditiilor memorandumului 5G intre Romania si Statele Unite. Ministerul Comunicatiilor urmeaza sa fie comasat cu Ministerul Transporturilor in viitorul guvern PNL, cu liberalul Lucian Bode ministru.