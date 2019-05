6 din 10 angajati isi ascund de colegi si sefi activitatea pe retelele sociale

Ziare.

"Avand in vedere ca 90% dintre angajati intra online de mai multe ori pe zi, poate fi dificil pentru majoritatea acestora sa isi pastreze separat viata privata si cea profesionala in timpul zilei de lucru (si dupa aceea).Recentul Global Privacy Report (....) arata ca o persoana din doua (59%) alege sa isi ascunda de sef activitatea de pe retelele de socializare. Aceasta atitudine la locul de munca ii vizeaza si pe colegii lor, 52% dintre respondenti preferand sa nu le dezvaluie activitatile lor din mediul online", arata Kaspersky Lab.Potrivit cercetarii, un angajat petrece, in medie, 13 ani si doua luni la locul de munca, in timp ce aproape doua treimi (64%) dintre participanti recunosc ca viziteaza zilnic site-uri care nu au legatura cu munca, de la birou.De asemenea, 29% dintre angajati nu vor ca angajatorul lor sa stie ce site-uri viziteaza, iar alti 34% nu vor ca angajatorul sa vada continutul mesajelor si al e-mail-urilor lor.In plus, 5% au spus chiar ca le-a fost afectata cariera in mod iremediabil ca urmare a scurgerii de informatii personale. "Astfel, oamenii sunt preocupati sa isi construiasca o buna reputatie la locul de munca si sa nu isi distruga relatiile existente", se mentioneaza in raport.Kaspersky Lab este o companie globala din domeniul securitatii cibernetice, prezenta pe piata de peste 21 de ani. Compania protejeaza peste 400 de milioane de utilizatori individuali, precum si 270.000 de companii client.