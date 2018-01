Camasa de forta informationala

Un caz concret de cenzura

Au sfarsit prin a intelege evidenta multi, dupa ce Twitter a blocat contul revistei satirice Titanic.Asistam la atacuri de o anvergura fara precedent asupra temeiului democratiei. Asupra libertatii de opinie si de exprimare. Nu exista pentru o democratie libertati mai importante decat acestea. Iar ambele sunt ucise de cenzura. Nicio democratie liberala care se respecta nu poate tolera cenzura.Or, la fel ca independenta Justitiei in Romania, ambele libertati au ajuns, mai nou, in Vest, in pericol mortal dupa introducerea unei foarfeci draconice in retelele de socializare.Speriate de intrarea in vigoare a unei noi legi germane, menite sa combata prin amenzi exorbitante ceea ce legiuitorul afirma a fi difuzarea de "fake-news" si de mesaje discriminatorii, de pilda ale urii xenofobe, retele ca Facebook si Twitter au inceput sa se supuna, sa taie si sa suprime.Noua norma e intitulata "Legea impunerii in retea" si le cere concernelor sa actioneze in interval de 24 de ore. Ca atare, se inchid conturi, inclusiv preventiv, in baza unor judecati la fel de sumare ca ale NKVD-ului stalinist in procesele inscenate ale anilor '30 ai veacului trecut, chiar daca neinsotite de pedepsele fizice cumplite implicate de verdictele bolsevice din epoca.Or, faptul ca, siret, parcimonios si constient de interdictia constitutionala a cenzurii, legiuitorul n-a creat o institutie de stat, care sa se ocupe oficial de cenzurarea continuturilor postarilor in retele, nu amelioreaza decat aparent, nu insa si in fond, situatia, in ciuda pretentiilor partizanilor legii.Pentru ca, asa cum a fost articulata la initiativa unui ministru al Justitiei social-democrat, reglementarea, adoptata anul trecut de majoritatea guvernamentala germana, forteaza retelele sa judece ele insele continuturi.Si sa le elimine ori sa le blocheze la rigoare, prin investitii proprii, desi nu dispun de competenta si autoritatea legala si juridica necesara evaluarii si eliminarii opiniilor cenzurate.Care, in mod evident, intr-o democratie respectabila, nu pot fi sanctionate ori, la nevoie, pedepsite, cand incalca realmente legea, de pilda cea osandind negationismul Holocaustului, decat dupa procese in regula.Nu e nevoie de eforturi supraomenesti sa se inteleaga ca, spre a scapa de sanctiuni, retelele fac exces de zel si tind sa suprime ori sa blocheze si preventiv.Extrem de grav e, in context, ca partidele coalitiei conduse de Angela Merkel si-au asumat si adoptat aceasta lege liberticida dupa modificari doar sumare si superficiale. Au votat-o in Bundestag in deplina cunostinta de cauza, in pofida numeroaselor avertismente si interventii critice de bun simt si in ciuda tuturor obiectiilor judicioase ale multor experti, inclusiv si nu in ultimul rand, liberali ori ecologisti.Asa s-a ajuns ca, la 2 ianuarie, in ajunul comemorarii baii de sange de la Charlie Hebdo, Twitter sa comita enormitatea de a se gudura pe langa miscarile teroriste si totalitare de pretutindeni, inchizand contul revistei satririce Titanic.Pentru ca revista isi permisese s-o parodieze pe Beatrix von Storch, vicepresedintele Alternativei pentru Germania.Indignata ca in noaptea de Revelion Politia din Koln a transmis mesaje in varii limbi, printre care si in araba, femeia isi varsase pe Twitter furia pe "o tara in care Politia crede ca poate calma astfel hoardele barbare, musulmane, violand in grup".Prompt, i se inchisese contul si fusese denuntata de cateva sute de ori sub invinuirea ca instiga la ura.In reactie, revista satirica germana se prefacuse ca i-ar transmite postarile. Twitter nu s-a aratat amuzat. Si mai putin amuzati ar trebui sa fie utilizatorii. Caci multi traiesc in bula retelelor si au incetat sa se mai informeze dintr-o presain care demult nu mai au incredere.Pare clar ca mai ales acesti oameni sunt tinta noii legi.Or, aici se ascunde esenta catastrofala a hotararii cenzurarii retelelor. Speriate de Brexit, de alegerea lui Trump si de ascensiunea politica vertiginoasa a populismelor in Europa, precum si de mefienta intr-o presa favorabila establishmentului, elita berlineza s-a hotarat sa adopte masuri destinate mai degraba autoapararii politice decat combaterii urii.Ura care ar trebui, intr-adevar, contracarata. Dar nu prin cenzura, ci prin educatie, informatie, analiza si lege.Desi just criticate de celelalte partide din Bundestag pentru o masura care, eludand acest imperativ, arunca in aer insasi baza libertatilor democratice, formatiunile marii coalitii crestin-social-democrate se arata peste masura de infricosate de propria lor incompetenta retorica si doctrinara si, prin urmare, de aparenta lor incapacitate de a contracara eficient propaganda populista.Ca incearca sa reziste scandalizarii generale fara sa abroge oneroasa si inrobitoarea lege e lesne de explicat.E mai simplu sa-ti aperi ceea ce reprezinta, de facto, un monopol asupra puterii si, deci, perpetuarea la carma prin interdictii plasandu-ti adversarii in dezavantaj politic si informational, decat sa confrunti opozitia cu viziera deschisa.Gravitatea situatiei e amplificata, se intelege, de flancarea legii cu pricina de foarfeca venind la pachet cu ideologia corectitudinii politice, precum si de neajunsurile unor retele vulnerabile oricum, prin algoritmi, alcatuire si interese comerciale ori politice, la alte pericole liberticide. De pilda, la propaganda extremista, kremlinofila.Ori, nu mai putin terifiant, in opinia mea, la incercuirea, de catre retele, a utilizatorilor in bule create de propriile lor preferinte, de share-uri si like-uri. In interiorul lor li se servesc, ca hranirea detinutului ramas inconstient in camasa de forta, informatii preselectate, croite pe calapodul optiunilor si mentalitatii lor.E o alimentatie informationala de natura sa le eternizeze tembelizarea. Daca dezastruoasa situatie actuala nu se va vedea grabnic si radical remediata, consecintele ei imi par relativ lesne de ghicit.