Cat de usor este sa pari putred de bogat pe retelele sociale

Cat de usor este sa pretinzi ca esti, de exemplu, putred de bogat pe Instagram ne arata un tanar vlogger din Londra, Byron Denton, cunoscut pentru canalul de YouTube tbhbyron.Timp de o saptamana, intr-un experiment lansat pe la sfarsitul lunii ianuarie, Denton a postat pe Instagram poze editate in care aparea in haine de la branduri de lux ca Balenciaga si Off-White, facand cumpararuri la Louis Vuitton sau calatorind cu avioane private, cam ce te astepti sa vezi pe contul celebritatilor sau a influencerilor.Tanarul de 19 ani spune, pentru Business Insider , ca a ramas surprins sa vada cat de usor este sa-i faci pe oameni sa creada ca ceea ce vad pe Instagram este real.Desi totul era o iluzie, creata cu ajutorul a doua aplicatii de editare foto - in medie, i-a luat doar 45 de minute sa creeze fiecare postare -, doar cativa utilizatori au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea pozelor. Cei mai multi, inclusiv rudele si prietenii, au fost in schimb curiosi sa afle cum isi permite dintr-o data un astfel de stil de viata, intrebandu-se daca nu cumva a castigat la loto.Denton spune ca numarul celor care ii urmaresc contul a crescut pe durata experimentului, pe masura ce posta poze care pareau sa infatiseze activitati tot mai extravagante, iar numarul comentariilor si al like-urilor a explodat.Tanarul, pe care l-au inspirat pentru acest experiment alti youtuberi care le-au aratat oamenilor cat de inselatoare pot fi imaginile postate pe retele ca Instagram, sustine ca experienta l-a facut sa aiba suspiciuni in legatura succesul celor mai populari bloggeri si influenceri ai momentului, sa se intrebe daca nu cumva o parte dintre acestia si-au pacalit fanii pentru a ajunge in varf, obtinand nemeritat contracte banoase cu diverse branduri.La sfarsitul experimentului, Denton le-a dezvaluit fanilor lui de pe YouTube adevarul. Reactiile au fost in general pozitive, spune el, iar unii chiar l-au rugat sa le editeze si lor pozele, astfel incat sa-i faca sa para bogati.C.S.