O noua aplicatie pentru smartphone: Followerii tai de pe Instagram pot vedea o harta cu locurile pe care le vizitezi

Ziare.

com

Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii tai posibilitatea sa-si faca o idee foarte apropiata de realitate despre obiceiurile tale si despre locurile pe care le frecventezi.Aplicatia "Who's in Town", care poate fi descarcata atat pe telefoanele cu iOS, cat si pe cele cu Android, prezinta aceste date sub forma unei harti care se actualizeaza in timp real, pe baza informatiilor de localizare pe care utilizatorii le impartasesc online de fiecare data cand folosesc functia de geotagging intr-o postare, noteaza WIRED Informatiile sunt deja publice, insa ceea ce face aplicatia este sa le colecteze pe toate in acelasi loc, oferind o imagine extrem de detaliata despre obiceiurile utilizatorilor, care nu ar fi evidenta doar uitandu-te la profilul lor."Cantitatea de date este uriasa. Este ca si cum ai accesa fiecare, poveste si ti-ai nota fiecare coordonata, in mod consistent, tot timpul", spune Erick Barto, creatorul aplicatiei."Oamenii nu realizeaza ce impartasesc. Au falsa impresie ca aceasta informatie nu ajunge decat la cativa oameni, insa este publica", adauga Barto.Utilizatorii nu pot sti daca followerii lor folosesc o astfel de aplicatie, care nu necesita acordul persoanei ale carei date sunt agregate.Un purtator de cuvant al Instagram a declarat pentru WIRED ca aplicatia Who's in Town este analizata in prezent de companie, pentru a vedea daca este compatibila cu politicile sale, urmand ca in caz contrar sa fie luate masuri.C.S.