Samsung, Coca-Cola si Lidl, cele mai puternice branduri in social media in 2018

Metodologia studiului

blog de companie / blog de brand;

campanii pe bloguri (bannere, postari, teste, blogger ambasadors, endorsement pe bloguri, proiecte speciale cu bloggeri);

campanii cu videobloggeri;

pagina de Facebook;

aplicatii Facebook;

grupuri de Facebook;

cont de Twitter;

cont de companie pe LinkedIn;

cont YouTube;

cont Instagram;

activitati de brand (promovare, interactiune, customer care) in noi retele sociale (Snapchat, WhatsApp, Telegram);

campanii de promovare sau endorsement pe paginile de Facebook ale unor celebritati;

campanii de advertising (paid media) in retele de socializare de nisa si aplicatii mobile (Shazam, Instagram, Twitter, Foursquare, Flipboard);

proiecte speciale video (continut dedicat pentru YouTube sau Facebook sau transmisiuni live pe website-uri, parte din campanii de promovare);

site cu user generated content;

initiator / sponsor la evenimente dedicate blogosferei sau promovarii prin social media;

customer care / customer relationship in social media (pe Facebook, forumuri, cautari pro-active pe forumuri);

activitati de recrutare prin social media;

monitorizare activa a social media (mentionarea instrumentelor folosite);

alte conturi de social media (Pinterest, Snapchat, Tumblr etc.) sau alte activitati in afara celor mentionate mai sus.

Samsung si Coca-Cola, brandurile aflate pe primele locuri ale clasamentului, sunt cele care au reusit sa comunice coerent si eficient pe toate canalele care conteaza in randul audientelor lor.Rezultatele studiului au fost anuntate in cadrul conferintei Top Social Brands . Topul, aflat la a zecea editie, reuneste 75 de branduri care integreaza cele mai de impact strategii si cele mai eficiente canale de comunicare ale momentului. Cea mai spectaculoasa crestere din top 10 a avut-o in acest an KFC, care a urcat 14 locuri fata de editia precedenta."Peisajul digital se schimba rapid si ce functioneaza azi poate sa nu mai functioneze maine. Din acest motiv, brandurile care vor sa faca performanta in online trebuie sa fie la curent cu toate instrumentele, dar mai mult decat atat trebuie sa inteleaga ca puterea strategiei de digital marketing sta in adaptabilitate. Top Social Brands ne arata care sunt brandurile care au inteles acest lucru in 2017", spune Marta Usurelu, Managing Partner Biz Agency.Clasamentul celor 75 de branduri poate fi accesat aici: www.revistabiz.ro/top-social-brands-2018-download . Studiul poate fi citit integral si in Revista Biz.Top Social Brands 2018 este realizat de Biz Market View, divizia de market research a Biz Agency si reprezinta rezultatul unei analize complexe a activitatilor desfasurate de brandurile active in social media, in intervalul 25 aprilie 2017 - 25 aprilie 2018.In analizarea brandurilor au fost luate in calcul toate tipurile de activitati care pot fi desfasurate pentru promovarea in social media:Inscrierile pentru includerea in Top Social Brands au fost deschise timp de doua luni pentru companiile si agentiile care au dorit sa participe la acest studiu.Brandurile din clasamentul de anul trecut au fost incluse in mod automat in analiza din 2018.Nu au fost incluse in analiza branduri de media sau activitati de autopromovare desfasurate de agentiile de comunicare.Top Social Brands 2018 a rezultat in urma ponderarii rezultatelor inregistrate de branduri in doua clasamente preliminare: topul ZeList bazat pe aparitii si viewership* (40%) si topul realizat de revista Biz pe baza chestionarelor completate de companii si a cercetarii proprii asupra peisajului social media din Romania (60%).Business-ul Biz Agency inglobeaza revista Biz, Biz Events - o divizie puternica de organizare evenimente si conferinte, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru clienti, Biz Market View - o divizie dedicata studiilor de piata si portalul online revistabiz.ro Biz este brandul care reuneste o comunitate puternica de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau BizTech.Divizia organizeaza anual zeci de conferinte de business si evenimente corporate sau gale, transmitand continut relevant in formate inovatoare si atractive pentru publicurile tinta.Este o voce originala si profesionista a presei de business romanesti. O revista deschizatoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor si comunitatilor de business.Divizia transforma mesajele corporate sau de marketing intr-o poveste valoroasa din punct de vedere al formei si continutului, punand la dispozitia brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.