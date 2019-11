SUA investigheaza TikTok, reteaua sociala folosita de multi tineri. Ar putea pune in pericol siguranta nationala

Ziare.

com

Achizitia a fost finalizata acum doi ani, dar parlamentarii americani au cerut in ultimele saptamani deschiderea unei investigatii impotriva TikTok, fiind ingrijorati ca aceasta ar putea cenzura politic continutul, precum si de modul in care sunt stocate datele personale ale utilizatorilor.TikTok a devenit tot mai populara in randul adolescentilor americani intr-o perioada in care tensiunile dintre Statele Unite si China, legate de comert si transferul de tehnologie , sunt in crestere.Aproximativ 60% dintre cei 26,5 de milioane de utilizatori activi din SUA ai aplicatiei chineze au varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, a anuntat compania in acest an.Comisia pentru Investitii Straine in Statele Unite (CFIUS), care evalueaza achizitiile cumparatorilor straini in functie de riscuril de securitate nationala, a inceput sa analizeze preluarea Musical.ly, au spus sursele.TikTok nu a solicitat aprobarea acestei Comisii atunci cand a cumparat Musical.ly, ceea ce ii permite sa o faca acum.Comisia discuta cu TikTok despre masurile pe care le-ar putea lua pentru a evita vanzarea Musical.ly, daca va fi nevoie, au aratat sursele. Detaliile discutiilor si nici ingrijorarile Comisiei nu au putut fi aflate.In luna octombrie, senatorul Marco Rubio a cerut CFIUS sa analizeze achizitia Musical.ly de catre ByteDance. El a mentionat o intrebare legata de motivul pentru care TikTok a difuzat "doar cateva video-uri de la protestele din Hong Kong, care au dominat stirile internationale de luni de zile".Mark Zuckerberg, directorul general al Facebook , care concureaza cu TikTok in special in cazul utilizatorilor tineri, a criticat la randul lui aplicatia, din cauza posibilei cenzuri aplicata continutului.Statele Unite au supravegheat tot mai strict dezvoltatorii de aplicatii in privinta modului in care gestioneaza datele personale, in special daca unele dintre ele implica personal militar si de informatii.Compania de jocuri video Beijing Kunlun Tech a anuntat in luna mai ca va incerca sa vanda aplicatia de intalniri pentru homosexuali Grindr, dupa ce a fost abordata de CFIUS din motive de securitate nationala.Anul trecut, CFIUS a obligat compania chineza Ant Financial sa renunte la planul de a cumpara MoneyGram International, din cauza ingrijorarii legata de siguranta datelor care ar putea fi folosite pentru a identifica cetateni americani.Comisia a mai obligat companiile Oceanwide Holdings si Genworth Financial pentru a lucra prin intermediul unui administrator de date tert, pentru a se asigura ca compania chineza nu va putea accesa datele private ale clientilor americani.ByteDance este unul dintre startup-urile chineze cu cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare si detine cel mai important agregator de stiri din China, Jinri Toutiao, precum si TikTok, care a atras celebritati precum Ariana Grande si Katy Perry.Intre sustinatorii financiari ai ByteDance se afla gigantul japonez al tehnologiei SoftBank, fondul de investitii Sequoia Capital si fonduri mari de investitii cum ar fi KKR, General Atlantic si Hillhouse Capital Group.Analistii au apreciat ca ByteDance reprezinta un risc mare pentru alte firme chineze din industria tehnologiei si pentru gigantul jocurilor video Tencent Holdings si liderul mptoarelor de cautare, Baidu. La nivel global, aplicatiile ByteDance au 1,5 miliarde de utilizatori activi lunari si 700 de milioane de utilizatori activi zilnici, a anuntat compania in iulie.ByteDance, startup cu o istorie de sapte ani, a anuntat venituri peste asteptari pentru primul semestru al acestui an, de peste 7 miliarde de dolari, iar la sfarsitul anului trecut a fost evaluat la 78 de miliarde de dolari, au declarat surse apropiate situatiei.