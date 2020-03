TikTok a incercat sa elimine utilizatorii "urati si saraci" de pe reteaua de socializare

Ziare.

Conform documentelor publicate de The Guardian , moderatorii TikTok au fost instruiti sa ascunda clipurile utilizatorilor ce pareau "prea urati, saraci sau cu dizabilitati".Sursa citata scrie ca TikTok ar fi luat aceasta decizie in incercarea de a oferi un "aer aspirational" pe platforma.Documentele arata ca moderatorii TikTok au primit instructiunea de a exclude din sectiunea "For You" (ce este afisata utilizatorilor la intrarea pe platforma) clipurile realizate de "utilizatorii mici de inaltime sau prea inalti, cei care au probleme cu greutatea sau sunt prea slabi sau cei care au un aspect facial urat sau deformari faciale"."Daca aspectul personajului nu este bun, videoclipul va fi mai putin atractiv, fara sa merite sa fie recomandat noilor utilizatori", se arata in mesajul transmis de TikTok catre moderatorii sai.De asemenea, trebuiau eliminate din feed si clipurile realizate intr-un "mediu de filmare ponosit si degradat", deoarece "este mai putin fantezist si atragator".Reprezentantii TikTok au incercat sa se apare spunand ca au dorit sa previna bullying-ul ce ar fi putut aparea pe platforma.TikTok este o retea de socializare lansata in China, care a devenit extrem de populara in intreaga lume, cu peste 500 de milioane de utilizatori activi.C.S.