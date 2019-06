Twitter ia masuri impotriva postarilor responsabililor politici care ii incalca regulile: Nu scapa nici Donald Trump

Ziare.

Tweet-urile respective vor fi precedate de un mesaj care va explica ca acestea contravin regulilor retelei sociale, dar ca sunt totusi difuzate in "interesul marelui public", detaliaza Twitter, conform AFP."Participarea la dezbaterea publica include oferirea posibilitatii ca fiecare sa vorbeasca despre subiecte care il preocupa; acest lucru poate fi deosebit de important atunci cand este vorba despre responsabili guvernamentali sau politici", explica Twitter."Prin pozitia lor,sau invita la dezbatere si la discutie", adauga reteaua sociala.De asemenea, "exista anumite cazuri in care este in interesul publicului de a avea acces la anumite tweet-uri, chiar si atunci cand, in mod normal, ele contravin regulilor noastre. In aceste ocazii foarte rare,".Pe langa acest avertisment, Twitter prevede sa le ofere tweet-urilor respective, astfel incat nu vor putea aparea in modurile programate pentru a cenzura continuturile cu caracter sensibil.Va trebui, se asemenea, ca respectivul cont sa fie certificat de Twitter.Aceste masuri, care se vor aplica mesajelor postate, dar nu si celor anterioare, au fost anuntate la o zi dupa o noua salva de atacuri ale presedintelui american impotriva retelei sociale, pe care o acuza ca il cenzureaza.