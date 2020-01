Unde au migrat tinerii de pe Facebook? Pe TikTok! Cum se explica succesul retelei sociale detinuta de chinezi

TikTok e fara reclame

Pe scurt, povestea este urmatoarea: TikTok a aparut in 2017, dupa ce aplicatia Musical.ly a fost achizitionata de ByteDance, o companie cu sediul in Beijing, care i-a adus numeroase imbunatatiri.Astfel, acum, platforma gazduieste clipuri de 15 secunde, cu diverse efecte, scopul principal fiind amuzamentul. De exemplu, utilizatorii posteaza video-uri in care fac playback pe diverse cantece, danseaza, canta, fac farse, glume si diverse provocari.TikTok este disponibila in peste 150 de tari, are peste un miliard de utilizatori in intreaga lume si a fost descarcata de 123 de milioane de ori in Statele Unite.In Romania, potrivit informatiilor prezentate la inceputul lui 2019 in raportul Digital Marketing Report, realizat de iSense Solutions, existau 176.335 de utilizatori de TikTok, cu varste cuprinse intre 14 si 65 de ani, din mediul urban. Dintre acestia, 113.715 aveau sub 25 de ani. Dar cum aplicatia are fani si printre copii, iar raportul nu cuprindea si mediul rural, putem estima ca,Acum, datele indica faptul caa stat de vorba cu Cristian Florea , specialist in social media, blogger si fondatorul proiectului casastiti , pentru a afla mai multe despre impactul aplicatiei, schimbarile aduse la politicile de utilizare si ce ne asteapta pe viitor."TikTok este reteaua sociala cu cele mai complexe efecte video din momentul de fata. A pornit ca o retea sociala in care creatorii de continut faceaupentru piese celebre, iar pentru ca au fost adaugate usor-usor multe unelte de editare video in interiorul aplicatiei, a inceput sa aiba succes in randul tinerilor creativi, care au timp si sunt dispusi sa invete sa foloseasca acele tool-uri.In plus, pe masura ce s-a dezvoltat in randul tinerilor, a devenit pentru ei o retea sociala unde isi gasesc toti prietenii, asa ca au decis intr-un numar mult mai mare sa faca trecerea spre aceasta retea", spune Cristian Florea.Audienta tanara, continutul creativ, scurt si amuzant, raspandirea organica a clipurilor - sunt marile avantaje ale TikTok. Dar acestea nu pot fi fructificate direct de catre companii. Daca pe alte retele sociale reclamele sunt la putere, deocamdata TikTok nu vinde spatiu publicitar. Prin urmare, ce strategie trebuie sa adopte companiile pentru a se promova pe platforma?"Ca pe orice alta retea sociala, cel mai important e sa fii activ constant acolo. Ulterior, sa incerci sa intelegi cat mai bine tipul de continut care prinde in randul tinerilor si sa reusesti sa discuti folosind limbajul lor. Deocamdata, brandurile din Romania pot fi active pe TikTok doar pentru a-si crea awareness.Inca nu exista posibilitatea de a face reclame acolo, pentru a ajunge rapid in vizorul potentialilor lor clienti, dar pot crea continut care sa le aduca, in timp, incredere in brand.In plus, mai au un avantaj:, cu comunitati formate din sute de mii de oameni, iar asta ajuta la a transmite un mesaj de brand prin intermediul unui emitator in care comunitatea are incredere si pe care-l urmareste constant", sustine Cristian Florea.Unul dintre marile dezavantaje ale TikTok era abordarea laxa a politicilor de utilizare. Insa acestea au fost imbunatatite de curand, astfel incat sa protejeze utilizatorii - cel putin teoretic - de anumite tipuri daunatoare de continut ( AICI puteti citi mai multe detalii).In momentul in care ai o baza atat de mare de utilizatori, ai si o responsabilitate foarte mare pentru ceea ce fac ei acolo si pentru ceea ce ii poate influenta in momentul in care deschid platforma. Pentru ca, asa cum s-a vazut si in cazurile recente de la Facebook, in momentul in care reteaua sociala pe care o detii poate influenta decizii de masa, atunci regulile trebuie sa fie nu doar stricte, ci si in acord cu regulile locale ale fiecarui stat.Era de asteptat ca la un moment dat sa introduca si TikTok reguli mai stricte si mai clar definite, iar in acest moment, din anumite puncte de vedere, sunt chiar reguli mai dure decat cele de la Facebook sau YouTube.Dar dincolo de regulamentul scris, e foarte important si interesant de urmarit cum vor fi identificate si tratate potentialele continuturi care incalca regulamentul."Stim ca Facebook are o multime de softuri de inteligenta artificiala care, de ani de zile, scaneaza continutul si incearca sa-si dea seama ce e bine si ce nu e bine sa apara. Si desi fac asta de mult timp si lucreaza constant la imbunatatirea acestor softuri, inca sunt multe erori pe care le dau acestea, fie marcand ca fiind nepotrivit un continut care nu incalca regulile, fie lasand fara probleme in circulatie un continut care incalca regulile foarte clar.Nu stim inca ce fel de tool-uri a dezvoltat TikTok pentru a urmari incalcarile Politicilor de Utilizare si cred ca asta va fi interesant de urmarit de-acum incolo. Politicile lor sunt OK in momentul de fata si incearca sa protejeze utilizatorii de pe platforma si sa opreasca inca din fasa anumite riscuri pe care le poate crea un continut nepotrivit, dar urmeaza sa vedem si cum vor fi respectate acestea si cat de rapid vor reusi sa retraga de pe platforma continutul care nu se supune politicilor.Ei mai au si problema tipului de continut, cand vine vorba de a-l identifica pe cel nepotrivit, pentru ca e o platforma care are continut exclusiv video. E destul de usor sa faci un sistem care sa citeasca automat un text si, daca identifica in el cuvinte interzise, sa-l stearga, dar e foarte greu sa faci un soft care sa se uite la un clip video si sa-si dea seama daca acel clip promoveaza alcool sau tutun, spre exemplu.Pentru ca pentru acel soft, o oala incinsa din care iese abur ar putea semana tare mult cu o tigara din care iese fum. Si fie le blocheaza pe amandoua, fie le lasa libere pe amandoua, desi doar unul dintre ele incalca politicile platformei", explica specialistul in social media.Nu avem statistici oficiale legate de piata TikTok din Romania, dar Cristian Florea a discutat cu cativa analisti care estimeaza ca avem aproximativ 2 milioane de utilizatori ai platformei.Daca e asa, asta ar insemna ca TikTok se afla pe locul 4 in topul celor mai populare retele sociale din tara noastra, dupa Facebook (aproximativ 11 milioane), Instagram (aproximativ 4 milioane) si LinkedIn (aproximativ 2,7 milioane).In ceea ce priveste viitorul platformei in Romania, Cristian Florea crede ca usor-usor vor incepe sa fie active acolo si persoanele trecute de 18-20 de ani."Stim ca TikTok este, momentan, o platforma pe care petrec timp in special adolescentii si tinerii, dar asa a fost si cu Instagram la inceput, iar usor-usor media de varsta a crescut.Probabil in acest an va incepe sa creasca media de varsta si in cazul TikTok-ului, iar atunci va fi un mediu si mai prielnic pentru branduri, pentru ca deja vor putea discuta acolo cu persoane care au putere de cumparare. Personal, mi-ar placea si sa apara niste statistici oficiale despre TikTok in Romania si sa fie activata posibilitatea de a face reclame pe TikTok in tara noastra", a opinat specialistul in social media.