Vino la Social Media Summit Bucuresti 2018!

Social Media Summit Bucuresti se adreseaza profesionistilor din companii, specialistilor in comunicare & marketing si bloggerilor care vor sa afle care sunt provocarile din social media in 2018.In exclusivitate, in cadrul evenimentului, Biz va lansa a doua editie a proiectului editorial Digital Report.Booklet-ul este un instrument indispensabil pentru companiile care vor sa cunoasca peisajul online-ului si care doresc informatii despre cele mai importante agentii de digital din Romania, tendinte si evolutii ale pietei de digital, liste cu cele mai relevante nume din blogosfera romaneasca, clasificate in functie de domeniile pe care le acopera, top cei mai urmariti vloggeri, top conturi de Instagram, precum si top bloggeri cu care au colaborat agentiile si top agentii cu care au colaborat bloggerii in 2017.Intre speakerii acestei editii se numara: Robert Katai,Visual Marketer & Content Strategist, Bannersnack; Tudor Galos, Senior Consultant, Tudor Galos Consulting; Radu Atanasiu, Adjunct Lecturer, Maastricht School of Management Romania; Mugur Patrascu, Founder, Screen native; Alexandru Negrea, Consultant social media, Cristian Manafu, www.manafu.ro.Invitatii conferintei vor vorbi despre reguli de comunicare si continut in social media, noutatile acestui an si despre cum pot brandurile sa transmita eficient mesajele in avalansa de continut din online.La Social Media Summit Bucuresti vei invata cum sa construiesti strategia de social media si cum sa transformi continutul video intr-o investitie cu rezultate rapide. Cea de-a 8-a editie a evenimentului Social Media Summit Bucuresti are loc pe 28 Februarie, la ARCUB Gabroveni, intre orele 9:00 - 15:30.Mai multe detalii despre speakeri, agenda si inscriere se gasesc pe pagina: http://www.revistabiz.ro/smsbucuresti2018 Social Media Summit este un eveniment realizat de revista Biz cu sprijinul: GarantiBank, Guinness, KFC, Siviero Maria, Eurosport Home of the Olympics, Netopia mobilPAY, mediaTrust, Grafica si Tipar, Ideologiq, EFdeN, Arcub si PMB.Biz este brandul care reuneste o puternica comunitate de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.Redactia s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul Directorilor de Marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul Agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau BizTech.. In premiera absoluta pentru Romania, Brandient si Biz au castigat legendarul premiu Red Dot Design Award, cea mai prestigioasa competitie internationala de design, pentru coperta editiei BizSingapore.Jurnalistii revistei au lansat puternice campanii de constientizare a valorilor romanesti (Sustinem inovatia, Sunt un taran) sau proiecte unice in lume precum Biz Marketing Xchange, provocarea prin care cei mai importanti directori de marketing din Romania isi schimba, pentru o zi, compania in care lucreaza.O alta inovatie este Biz World, editii ale revistei realizate integral peste hotarele tarii, in Bruxelles, Londra, SUA, Germania, Singapore si Austria.Biz este un brand unic in mass-media de afaceri din Romania. De 15 ani organizeaza puternice evenimente de afaceri in 9 orase din tara si 8 capitale din lume, de pe trei continente.