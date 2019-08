A fost creat un mic robot, inspirat de gandaci. Nu-l uri, se poate dovedi util in situatii de viata si de moarte! (Video)

Ziare.

Chiar daca nu cantareste mai mult de o zecime dintr-un gram, robotul creat de cercetatorii de la Universitatea California, din Berkeley, poate sustine o greutate de 60 de kilograme.Se comporta asemeni unui gandac peste care pasesti cu intentii "criminale" si care, adesea, supravietuieste, chiar daca a fost calcat, explica cercetatorul Liwei Lin, conform Science Alert In plus, robotul este in stare sa se deplaseze cu viteza mare, ceea ce-l face un ajutor de nadejde pe viitor in operatiunile de salvare.In cazul unui cutremur, de exemplu, e greu sa patrunzi sub daramaturi cu roboti mai mari sau cu caini. Insa un astfel de robot este ideal, mai spun cei care l-au creat.Citeste si Un picior robotic a invatat sa mearga singur intr-un timp atat de scurt, incat ar trebui sa ne puna pe ganduri A.P.