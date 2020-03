Acesta e robotul care a invatat singur sa mearga!

Ziare.

Pornind de la aceasta realitate, oamenii de stiinta au creat un robot in stare sa invete singur sa se deplaseze pe mai multe tipuri de teren.Au mai existat si pana acum roboti care sa invete singuri, dar in caz de eroare sau esec aveau nevoie de interventia sau ajutorul unui om (care sa-l ridice, sa-l repuna pe traiectorie etc.). Iar asta se repeta la nesfarsit.Robotul de fata, unul cu patru picioare, a invatat singur sa mearga in fata si spate, in stanga si dreapta, in decurs de patru ore, fara interventia unui om, arata MIT Technology Review Si acest robot a cazut, insa au fost adaugati algoritmi care sa previna astfel de accidente neplacute pe viitor.In cele din urma, robotul, dezvoltat de Google, a invatat sa mearga pe mai multe feluri de suprafete, atat drepte, cat si moi si nu numai. AICI se poate vedea cum se deplaseaza robotul.Robotul va fi folosit pentru joburi unde este nevoie de masinarii care sa mearga pe un teren necunoscut, fara prezenta unui om.A.P.