Angajatii unei cafenele din Tokyo au fost inlocuiti de un robot care face singur cafeaua si o serveste (Video)

Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba ce vor sa bea. Poate macina boabele de cafea, toarna apa in filtru si poate turna apa fierbinte in 5 pahare de carton in acelasi timp.O cafea costa trei dolari aici, iar prepararea dureaza doar cateva minute, Sawyer fiind eficient si rapid.Pe langa cafea, robotul poate prepara cappuccino, ciocolata calda si ceai.Managerul cafenelei spune ca, datorita robotului, productivitatea este mai mare, iar costurile sunt reduse. In loc sa plateasca 5-6 angajati, necesarul de personal pentru o cafenea, acesta plateste doar un angajat, care sa supravegheze robotul.Astfel, spune managerul, poate servi o cafea de calitate clientilor, la un pret rezonabil.A.D.