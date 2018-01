Au creat un caine robot care cucereste sufletele utilizatorilor

Ziare.

Sony vrea sa construiasca mai mult pe zona de inteligenta artificiala si robotica, totul adunat sub denumirea "AI x Robotics".Compania va incerca sa combine punctele forte existente in domenii precum tehnologia video, audio, senzori si mecatronica, cu AI, robotica, comunicatii si alte elemente pentru noi progrese in era digitala.In ultimii doi ani, Sony a implementat mai multe proiecte in aceste domenii.Aibo, un robot autonom de divertisment, este un astfel de exemplu. Acesta a fost prezentat la CES 2018 si, la cat de adorabil e, ai crede ca e din poze.