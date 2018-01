Au fost create calculatoare care citesc mai repede decat oamenii. Care vor fi consecintele majore

Ziare.

"Este pentru prima oara cand o masina reuseste sa intreaca un om la un astfel de test", a informat compania Alibaba prin intermediul unui comunicat, potrivit CNN Cercetatorul Luo Si din cadrul Alibaba a apreciat ca a fost o mare onoare sa ia parte la un astfel de triumf stiintific. Totusi, acesta a apreciat ca cel mai probabil inovatia ii va costa jobul pe foarte multi oameni.Tehnologia nou dezvoltata va putea fi aplicata gradual in domenii ca "serviciile de consiliere acordate clientilor, tutoriale din muzee si oferirea de raspunsuri la intrebarile de natura medicala pe care utilizatorii le adreseaza online", a mai spus Si.Deja Alibaba a implementat aceasta tehnologie pentru evenimentele de shopping cunoscute sub numele de Single Day. Cu ajutorul inteligentei artificiale, un computer citeste intrebarile clientilor si le ofera raspunsuri personalizate.La doar o zi dupa succesul inregistrat de inginerii de la Alibaba, softul creat de Microsoft a reusit, de asemenea, sa depaseasca performantele oamenilor la citire eficienta."Astfel de teste ne sunt cu siguranta utile pentru a intelege cat de mult s-a dezvoltat inteligenta artificiala. In orice caz, ea isi arata din plin utilitatea atunci cand este utilizata in armonie cu interesele oamenilor", a declarat Andrew Pickup, purtator de cuvant la Microsoft.Cu toate acestea, deja industria mondiala - mai ales cea din tarile dezvoltate - incepe sa se bazeze din ce in ce mai mult pe inteligenta artificiala, lasand un numar mare de muncitori fara serviciu.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin aprecia de curand ca cine va fi lider in dezvoltarea inteligentei artificiale va detine suprematia planetara.O prima candidata serioasa la astfel de suprematie este China. Beijingul si-a propus sa devina lider in domeniu pana in 2020 si sa dezvolte o industrie nationala a inteligentei artificiale in valoare de 150 de miliarde de dolari in urmatorii ani.