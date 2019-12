Compania care le da cate 1.000 de dolari pe luna oamenilor pe care robotii sai ii inlocuiesc

Ziare.

Companiile din domeniu sunt constiente de acest lucru si iata ca unele dintre ele incep sa se gandeasca si la consecintele pe care tehnologia dezvoltata de ele le au asupra angajatilor.Asa se intampla cu Makr Shakr, compania din spatele robotului-barman Toni, care a anuntat de curand ca pentru fiecare robot vandut va acorda un fel de stipendiu lunar de 1.000 de dolari unei persoane selectate, inca nu stim pe baza caror criterii, dintr-un domeniu despre care se preconizeaza ca va fi afectat de automatizare, noteaza Digital Trends Banii vor fi oferiti in cadrul unui program pilot, care va fi lansat in luna decembrie in SUA si spre sfarsitul anului viitor in Europa si ar trebui sa-i sprijine pe beneficiari in procesul cautarii unui loc de munca mai sigur.Schema companiei fondate de arhitectul italian Carlo Ratti, profesor la Massachusetts Institute of Technology, seamana foarte tare cu mult dezbatutul venit de baza universal , cu nuanta ca, in cazul de fata, compania care provoaca aceste transformari pe piata muncii ii plateste direct pe angajatii afectati.Cei de la Makr Shakr au dezvaluit si numele primului beneficiar al programului. Este vorba de americanul Brian Townsell, in varsta de 50 de ani, care a lucrat mai toata viata in restaurante si in hoteluri.Townsell si-ar dori sa lucreze acum in domeniul berariilor, dar, spun reprezentantii companiei, nu poate sa faca trecerea catre o noua cariera in timp ce isi intretine familia. Cei 1.000 de dolari ar trebui sa-i ofere libertatea de care are nevoie. Makr Shakr nu precizeaza pe ce perioada va fi acordat acest "stipendiu".Intentie nobila sau strategie de marketing, schema celor de la Makr Shakr readuce in prim-plan o discutie care nu mai poate fi evitata mult timp.C.S.