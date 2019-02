Cum muncesc robotii cot la cot cu oamenii intr-un depozit Amazon (Video)

Ziare.

com

Jurnalistii de la AFP au vizitat recent depozitul Amazon din Staten Island, New York, unde au putut observa modul in care angajatii umani ai companiei si robotii lucreaza impreuna pentru a onora miile de comenzi primite zilnic.Printre roboti, scriu jurnalistii, isi face de lucru o tanara imbracata cu o vesta de siguranta high-tech prevazuta cu senzori si transmitatori radio. Aceasta vesta este de fapt cheia "simbiozei", permitandu-i tinerei sa se deplaseze in siguranta prin zona robotilor, pentru a ridica vreun obiect cazut din greseala sau pentru a inlocui o baterie. Cu o singura apasare de buton, poate opri sau incetini robotii, astfel incat sa-si poata face treaba.Cele peste 25 de centre robotice detinute de Amazon in prezent au transformat modul in care compania opereaza, spune Tye Brady, tehnolog sef la Amazon Robotics."Ceea ce obisnuia sa dureze mai mult de o zi dureaza acum mai putin de o ora", spune Brady.In timp ce multi vor vedea in acest nivel de automatizare inceputul implinirii profetiei privind "invazia" robotilor pe piata muncii, Brady sustine ca aceasta colaborare intre oameni si roboti va fi cheia productivitatii umane in viitor, dar si a crearii de noi locuri de munca.La centrul din Staten Island lucreaza peste 2.000 de oameni, care se ocupa de activitati ca incarcarea produselor, corelarea comenzilor de la acelasi client si asamblarea cutiilor. Scopul robotilor este acela de a "extinde capabilitatile oamenilor", astfel incat acestia sa se poata ocupa de rezolvarea de probleme, intervenind atunci cand este necesar, mai spune Brady.Potrivit acestuia, de la achizitia producatorului de roboti Kiva de catre Amazon in 2012, au fost create 300.000 de noi locuri de munca, numarul total al angajatilor gigantului american ajungand astfel la 645.000, fara a mai fi mentionate si joburile sezoniere.Conform specialistilor in robotica citati de AFP, automatizarea va elimina in cele din urma anumite locuri de munca, de exemplu etapa finala a impachetarii produselor la Amazon, si ar trebui sa ne intrebam in acest context cum ne pregatim pentru un viitor alaturi de roboti.C.S.